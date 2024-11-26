Μια εξομολόγηση για το πρόβλημα υγεάις που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό έκανε χθες το βράδυ με δύο στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Χαρά Παππά, το μοντέλο που έγινε ευρέως γνωστό από τη συμμετοχή του στο GNTM πριν από μερικά χρόνια.

Το πετυχημένο μοντέλο αποκάλυψε πως εδώ και αρκετό καιρό ψάνχει να βρει τι της συμβαίνει γράφοντας:

«Έχω σκεφτεί πολύ αν θέλω ή όχι να το μοιραστώ αυτό, αλλά νιώθω πως μέσα από τα social media μου θέλω να είμαι διαφανής, να δείχνω πάντα όσο περισσότερες πλευρές της ζωής μου μπορώ και να δημιουργώ μία παρέα που βοηθάμε ο ένας τον άλλον.

Διαβάστε ακόμα : Επικό λάθος στη Super Κατερίνα. Έπαιξαν μια άγνωστη ως την πρώην σύζυγο του Μανίκα. Έξαλλη η Έλλη Γελεβασάκη

Οι λόγοι που το μοιράζομαι τώρα είναι διότι μέσα σε όλο αυτό που μου συμβαίνει, πλησιάζει το τέλος μιας χρονιάς και κάνοντας μία ανασκόπηση νιώθω ότι έχω μείνει πολύ πίσω σε στόχους μου, και προσθέτω στον εαυτό μου ένα έξτρα βάρος… Έτσι θέλω ξανά να επιθυμήσω πρωτίστως σε εμένα και έπειτα σε σας, αρχικά, να μη συγκρίνουμε τις ωραίες εικόνες του Instagram με τις ζωές μας, ο καθένας βαδίζει στο δικό του μονοπάτι, με τα δικά του εμπόδια και τους δικούς του ρυθμούς.

Τους τελευταίους 4-5 μήνες, λοιπόν, ζω με κάποια συμπτώματα που μετά από πολλές επισκέψεις σε γιατρούς και εξετάσεις δεν έχω καταφέρει να αποδώσω κάπου. Κάποια από τα συμπτώματα αυτά είναι μονίμως ίλιγγος, ημικρανία, δυσκολία στην ομιλία, μούδιασμα των χεριών ή των ποδιών μου, κακή όραση, βούισμά των αυτιών, “αδειάσματα” του σώματος, ταχυκαρδία, αποπροσωποποίηση και θολή μνήμη.

Μετά από όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, εφόσον δε βρέθηκε κάτι, θεώρησα πως το λογικό είναι να το αγνοήσω και να βάζω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέρχομαι σε δουλειές και υποχρεώσεις, πιστεύοντας πως είναι λόγω τον ημικρανιών που περνάω και κάποια στιγμή θα περάσει. Πλέον όμως έχω στερέψει από δυνάμεις και υπομονή και φτάνω στον δεύτερο λόγο που το μοιράζομαι, διότι ακούω παρόμοια συμπτώματα και στους γύρω μου. Επομένως θα με βοηθούσε πολύ αν κάποιος έχει κάτι να προτείνει που θα μπορούσε να βοηθήσει».

Λίγη ώρα αργότερα ανέβασε και δεύτερο στόρι γράφοντας:

«Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Επειδή πολλοί μου στέλνετε ότι σχετίζεται με το άγχος, να κάνω μια διευκρίνιση. Εγώ εδώ και 10 χρόνια παθαίνω ημικρανίες με αύρα (όλα τα συμπτώματα που έχω βάλει παρακάτω) και έχω περάσει και πολλές κρίσεις πανικού. Νιώθω τώρα πως αυτό που συμβαίνει μοιάζει πιο πολύ με αύρα ημικρανίας, κάτι νιώθω πως γίνεται στον εγκέφαλό μου και υπάρχει ένα «λαγκάρισμα» και όχι τόσο πως παθαίνω κρίση άγχους ή πανικού. Ωστόσο, ναι, θεωρώ πως το άγχος επιδεινώνει τα συμτπώματα… *επίσης έχω κάνει μαγνητικές»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.