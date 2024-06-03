Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Το τερμάτισε η Δώρα: Την πονά ο τραυματισμός... της Δαλάκα! - «Συγκοινωνούντα δοχεία»

Είναι γνωστή η αστείρευτη αγάπη της Δώρας για την Κατερίνα Δαλάκα

Survivor

Είναι γνωστή η αστείρευτη αγάπη της Δώρας για την Κατερίνα Δαλάκα. Στο τελευταίο αγώνισμα η πρώην νικήτρια είχε μια ενόχληση στον αριστερό της ώμο. Η Δώρα, αφού πρώτα έσπευσε να δει τι της συμβαίνει, στη συνέχεια εμφανίστηκε να πονά και αυτή στον ώμο!

Στο συμβούλιο του νησιού που ακολούθησε, ο Γιώργος Λιανός δεν άφησε το συμβάν ασχολίαστο. Υπενθυμίζοντας τον πόνο που ένιωσε η Δώρα στον ώμο, έδωσε τροφή για σχόλια και νέα αστεία για την αγάπη της παίκτριας προς το πρόσωπο της Κατερίνας Δαλάκα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark