Είναι γνωστή η αστείρευτη αγάπη της Δώρας για την Κατερίνα Δαλάκα. Στο τελευταίο αγώνισμα η πρώην νικήτρια είχε μια ενόχληση στον αριστερό της ώμο. Η Δώρα, αφού πρώτα έσπευσε να δει τι της συμβαίνει, στη συνέχεια εμφανίστηκε να πονά και αυτή στον ώμο!
Στο συμβούλιο του νησιού που ακολούθησε, ο Γιώργος Λιανός δεν άφησε το συμβάν ασχολίαστο. Υπενθυμίζοντας τον πόνο που ένιωσε η Δώρα στον ώμο, έδωσε τροφή για σχόλια και νέα αστεία για την αγάπη της παίκτριας προς το πρόσωπο της Κατερίνας Δαλάκα.
