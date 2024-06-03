Το καλοκαίρι κατέφθασε και το Netflix φρόντισε να μας κρατήσει – για ακόμη μια φορά- συντροφιά. Ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ρομαντικές κομεντί, ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια για μικρούς και μεγάλους, είναι μερικά μόνα από όσα αναμένονται να κυκλοφορήσουν μέσα στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Τα νέα εθιστικά Netflix originals, αλλά και οι νέες σεζόν των αγαπημένων μας σειρών, θα μας αναγκάσουν να πούμε προσωρινά αντίο στην παραλία, προκειμένου να ανοίξουμε το λάπτοπ και το κλιματιστικό μας.

Στα Βάθη του Σηκουάνα

Το Sous la Seine, ή αλλιώς στα Βάθη του Σηκουάνα, είναι το νέο και πολλά υποσχόμενο θρίλερ του Xavier Gens. Ο Γάλλος σκηνοθέτης, μετά τις επιτυχίες Γεύση από Σάρκα και The Divide, σκηνοθετεί άλλη μια ταινία τρόμου που αναμένεται να μας καθηλώσει. Το έργο διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι. Η Mika, ή κατά κόσμον Léa Léviant, προειδοποιεί τη Sophia (Bérénice Béjo), μια κορυφαία επιστήμονα, πως ένας καρχαρίας έχει εντοπιστεί στα βάθη του Σηκουάνα. Για να σώσει την πρωτεύουσα της Γαλλίας από ένα λουτρό αίματος, η Sophia δεν έχει άλλη επιλογή από το να ενώσει τις δυνάμεις της με τον αστυνομικό διοικητή Adil (Nassim Lyes) και το κυριότερο; Να έρθει αντιμέτωπη με το τραγικό παρελθόν της.

*Διαθέσιμη από 5 Ιουνίου

Ο Χίτλερ και οι Ναζί: Το Κακό στο Σκαμνί

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix ερευνά την άνοδο του Χίτλερ και των Ναζί, από τα χρόνια που προηγήθηκαν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι το Ολοκαύτωμα και τη Δίκη της Νυρεμβέργης. Σε μια εποχή όπου η Ακροδεξιά, δυστυχώς καλά κρατεί και που οι φόβοι για την επικείμενη κατοχύρωση τρίτης θέσης στις ευρωεκλογές από τα ακροδεξιά μορφώματα, τείνουν να βγουν αληθινοί, το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Τζο Μπέρλιντζερ, έρχεται για να προβάλει την ωμή αλήθεια με έναν μονάχα στόχο- να μας αφυπνίσει.

*Διαθέσιμη από 5 Ιουνίου

Ιεραρχία

Μια νέα μίνι σειρά έρχεται από τη Νότια Κορέα, για να εξερευνήσει τη δύναμη της εξουσίας και τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών στο Λύκειο Τζάστιν- εκεί, όπου φοιτά το 0,01% των καλύτερων μαθητών. Απευθυνόμενη σε όσους λατρεύουν τα δράματα και τις περίπλοκες ενδοσχολικές σχέσεις, η Ιεραρχία προσφέρει ίντριγκα και αγωνία. Η ιεραρχία του σχολείου διαταράσσεται όταν μια νέα μαθήτρια θρυμματίζει μυστηριωδώς τον νόμο και την τάξη που η ελίτ του σχολείου έχει θέσει και αυτή είναι η απαρχή όλων. Το καστ των πρωταγωνιστών απαρτίζουν η Ρο-Τζέονγκ- έουι, ο Λι Τσάε-μιν, η Κιμ Τζάε- γουόν.

*Διαθέσιμη από 7 Ιουνίου

Bridgerton: Σεζόν 3, Μέρος 2

Με το τέλος του πρώτου μέρους και την ανυπομονησία για το δεύτερο και τελευταίο να έχει φτάσει στα ύψη, το Μπρίτζερτον διατηρεί επάξια τη νούμερο ένα θέση στις προβολές σειρών του Netflix, σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Με τα καθιερωμένα προωθητικά βίντεο με τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών να απασχολούν διαρκώς, στην αδήριτη ανάγκη των τηλεθεατών για ένα και μόνο σπόιλερ, ο πλούσιος κόσμος του Bridgerton μοιάζει επώδυνα μακριά. Και αν και το Netflix μας τα χάλασε που μετά από δυο χρόνια υπομονής, χώρισε μια σεζόν λίγων επεισοδίων σε δύο μέρη, φρόντισε να επανορθώσει, αφού σε λίγες μόνο μέρες θα έχουμε στην κατοχή μας τη συνέχεια που τόσο λαχταράμε.

*Διαθέσιμη από 13 Ιουνίου

Οικογενειακό Ζήτημα

Ένα αναπάντεχο ειδύλλιο έχει αστείες συνέπειες για μια νεαρή γυναίκα (Τζόι Κινγκ), τη μητέρα της (Νικόλ Κίντμαν) και το αφεντικό της και σταρ του σινεμά (Ζακ Έφρον), καθώς και οι τρεις έρχονται αντιμέτωποι με τα μπερδέματα του έρωτα, του σεξ και της ταυτότητας.

*Διαθέσιμο από 28 Ιουνίου

