Πονοκέφαλο προκάλεσε στους παίκτες ο στόχος στο δεύτερο αγώνα ασυλίας. Τόσο οι απαιτητικές μπάλες, όσο και η δύσκολη επιλογή για τα κατάλληλα crops, προβλημάτισε τους παίκτες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ καλά για την Κ. Δαλάκα που μετρούσε 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Στον αντίποδα ο Φάνης Μπολέτσης, που αφού άλλαξε crops τρεις φορές, εκνευρισμένος έφτασε να περπατά αντί να τρέχει απέναντι στον Ντάνιελ.

Λίγη ώρα αργότερα όμως, και αφού τελικά κατέληξε στο να βαρά βολές με βαράκια, ο παίκτης κατάφερε να εξοικειωθεί με τον στόχο, να βγάλει την Δαλάκα από το παιχνίδι, και τελικά να είναι αυτός που πήρε τη νίκη.

Στο συμβούλιο που ακολούθησε οι παίκτες που μπορούσαν να ψηφιστούν ήταν μόλις 3. Αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους ήταν ο Γιώργος Γκιουλέκας, που όπως είπε περίμενε την ψήφισή του, εξηγώντας μάλιστα το σκεπτικό πίσω από αυτή.

Πηγή: skai.gr

