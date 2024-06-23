Λογαριασμός
Survivor 2024: Διεκδικώντας το αυτοκίνητο - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό 

Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή και απόψε οι Survivors διεκδικούν ένα πολύ μεγάλο έπαθλο, ένα αυτοκίνητο! 

Η διεκδίκηση θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, την οποία παρακολουθούμε απόψε, οι Survivors παίζουν ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι καθώς πρέπει να μαντέψουν τις απαντήσεις που έδωσαν οι μητέρες τους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τους αφορούν! 

Διασκεδαστικές ερωτήσεις, απρόσμενες απαντήσεις και απολαυστικές αντιδράσεις σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Ποιος θα συγκεντρώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις;

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Survivor Survivor 2024
