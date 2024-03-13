Survivor 2024: «Έχουν σφυγμό» οι Μπλε - Η τρίτη υποψήφια προς αποχώρηση

Οι νέοι Μπλε έδειξαν να δυσκολεύονται στους δύο προηγούμενους αγώνες ασυλίας. Καθοριστική ενδεχομένως να υπήρξε η αγωνιστική πτώση της Σταυρούλας, μιας παίκτριας βαρόμετρο για την απόδοση της ομάδας. Πριν από τον τελευταίο αγώνα ευχαρίστησε τον Αλέξη Παππά για το ενδιαφέρον του στο Συμβούλιο και δήλωσε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και το απέδειξε με 3 πόντους.

Η Ευγενία από την άλλη μπορεί να μην βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τη Σταυρούλα, όμως με τη μία νίκη της, στον ένα αγώνα που έπαιξε, κατάφερε να έχει 100% επιτυχία.

Περίφημα τα πήγε και ο James, παρά τον "ανήθικο πόλεμο" που υφίσταται από πρώην συμπαίκτες και φίλους. Λίγο πριν αγωνιστεί ακούστηκαν συνθήματα σε βάρος του με απώτερο σκοπό να τον κάνουν να χάσει, αλλά μάταια!

Συμμετείχε μάλιστα και στον τελευταίο πόντο με την Σταυρούλα, με τον οποίο κλείδωσε η νίκη για την ομάδα του. Ο παίκτης απέδειξε και πάλι την μαχητικότητά του, όταν βρέθηκε μαζί με τον Γιάννη Περπατάρη στο ίδιο εμπόδιο και πάλεψε για να περάσει πρώτος.

Οι ηττημένοι Κόκκινοι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πέρα από το γεγονός ότι δεν περίμεναν την ήττα τους, οι επιλογές που είχαν προς ψήφιση ήταν πολύ περιορισμένες. Μόλις τρεις παίκτριες μπορούσαν να ψηφιστούν.

Τελικά η ομάδα πήγε στο Συμβούλιο και υπέδειξε την κατά κοινή ομολογία ανανεωμένη Aira.

Πηγή: skai.gr

