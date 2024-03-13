Λογαριασμός
Survivor 2024: Πρήστηκε το πρόσωπο της Χρύσας - Θύμισε Αφροδίτη!

Η παίκτρια που το προηγούμενο βράδυ ψηφίστηκε από την ομάδα της και σύντομα θα πρέπει να αποδείξει τι αξίζει στον στίβο μάχης

Σαρβάιβορ

Μια ακόμα δυσάρεστη εμπερία βρήκε τη Χρύσα. Η παίκτρια που το προηγούμενο βράδυ ψηφίστηκε από την ομάδα της και σύντομα θα πρέπει να αποδείξει τι αξίζει στον στίβο μάχης, δέχθηκε επίθεση και τσίμπημα από μια σφήκα. Όντας αλλεργική, το αποτέλεσμα ήταν να πρηστεί το πρόσωπό της. 


Δεν είναι η πρώτη φορά που το πρόσωπο παίκτη παραμορφώνεται εξαιτίας αλλεργίας. Στο περσινό Survivor η Αφροδίτη Σκαφίδα είχε πρηστεί σε σοκαριστικό βαθμό, όχι από κάποιο τσίμπημα, αλλά λόγω τροφής που κατανάλωσε. 

 

