Survivor 2024: Αποχώρησε ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους - Δείτε βίντεο

Με την τελευταία μονομαχία να κλείνει στο 5-2 ο Χριστόφορος κατάφερε να νικήσει τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους θέτοντάς τον εκτός Survivor.

Ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους αποχωρεί από το Survivor :

Ο ίδιος χαμογελαστός μετά την ήττα του είπε: «Χαίρομαι ειλικρινά για τα παιδιά που παραμένουν εδώ. Η διαδικασία της μονομαχίας είναι περισσότερο θέμα θέλησης, δηλαδή το πόσο δυνατή είναι η φλόγα μέσα σου, παρά ικανότητας. Μόνο ευγνωμοσύνη, είναι αλήθεια ευλογία να έχεις ζήσει αυτό το ταξίδι. Σίγουρα εδώ που έχουμε φτάσει όλοι ονειρευόμασταν τον τελικό και όλοι μπαίνουμε με αυτό το σκεπτικό. Η διαδικασία είναι απλή. Κάθε εβδομάδα κάποιος φεύγει. Κρατάω μόνο τα θετικά. Κακίες δεν χωράνε. Και μια κουβέντα παραπάνω να έχω πει, άνθρωποι είμαστε “νερό κι αλάτι”. Ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου που με στήριξε για να είμαι εδώ πέρα, δεν θα ήμουν χωρίς αυτούς. Από εκεί και πέρα δεν θα πω αντίο, θα πω εις το επανιδείν.»

Λίγο πριν φύγει όμως έκανε και τη δική του πρόβλεψη για τον τελικό λέγοντας: «Όλα τα παιδιά για να βρίσκονται εδώ είναι άξια για να φτάσουνε στην κούπα. Ξέρουμε πολύ καλά ό,τι υπάρχουν κάποια φαβορί και αυτά είναι: “Δαλάκα-Γκιουλέκας-Φάνης”, έπειτα είναι οι: “Ντάνιελ-Σταμάτης” και μετά: “Δώρα-Χριστόφορος”. Κρατήστε αυτή τη σειρά που είπα. Δεν θέλω να πω προτίμηση, το αξίζουν όλα τα παιδιά. Συνεχίστε να το απολαμβάνετε για όσο έμεινε!»



Την προηγούμενη μέρα οι Μπλε είχαν κερδίσει το έπαθλο επικοινωνίας και είχαν παρακολουθήσει συγκινημένοι τα video που είχαν στείλει οι δικοί τους άνθρωποι.

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.