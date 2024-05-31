Η Ελένη Φουρέιρα παρουσιάζει το «Fuego», το τραγούδι που έχει γράψει ιστορία στη Eurovision και έχει μπει στο μουσικό πάνθεον όλης της Ευρώπης, μέσα από τη νέα edition με την οποία γνώρισε την αποθέωση στο opening του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού.



Το «Fuego 2024 version» είναι μία ακόμα πιο χορευτική και με oriental αίσθηση επανεκτέλεση του anthem με το οποίο η Ελένη Φουρέιρα εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision του 2018, την οποία επιμελήθηκε ο Alex Leon.



Το «Fuego», που έγραψαν οι Alex Papaconstantinou, Geraldo Sandell, Viktor Svensson, Anderz Wrethov και Didrick, έχει αφήσει εποχή στη Eurovision και από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του έγινε διεθνές hit.

Μεταξύ άλλων, είναι το πρώτο τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη της Ελλάδας που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια streams στο Spotify, βρίσκεται στη λίστα με τα πιο stream-αρισμένα τραγούδια από τα 68 χρόνια της Eurovision, μπήκε στις λίστες με τις top50 κυκλοφορίες σε 37 χώρες παγκοσμίως.

Ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα το 2018, έγινε πλατινένιο στην Ισπανία, όπου επίσης βρέθηκε στην πρώτη θέση του επίσημου ραδιοφωνικού airplay της χώρας (APC chart), έγινε χρυσό στη Σουηδία και τη Νορβηγία και «έντυσε» σκηνή της παγκοσμίου φήμης τηλεοπτικής σειράς «Elite» του Netflix.

