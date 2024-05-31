Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Σχεδόν μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα που περίμενε να βρεθεί η Βίκυ Κάβουρα στο μαιευτήριο, ήρθε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπός του έρωτά της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργο Τζαβέλλα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας η Βίκυ Κάβουρα ήταν προγραμματισμένο να μπει για την γέννηση της κόρης της στο μαιευτήριο Ρέα την ερχόμενη Τετάρτη, η μικρή όμως τελικά ήταν πιο βιαστική. Έχοντας ξεπεράσει τα 3,5 κιλά από τις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε η δεσποινίς Τζαβέλλα -που όπως είπε και η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί μοιάζει στον μπαμπά και θα πάρει το όνομα της μητέρας του, δηλαδή Ματθίλδη- ήρθε στον κόσμο νωρίτερα και χαίρει άκρας υγείας.

«Είμαι αγχωμένη, όχι τόσο για τη διαδικασία της γέννας, αλλά κυρίως για να την κρατήσω στα χέρια μου και να την γνωρίσω» έλεγε στον Skai.gr μόλις 3 ημέρες πριν από τη γέννηση της κόρης της η ίδια η Βίκυ Κάβουρα ενώ αποκάλυπτε πως δεν είχε φτιάξει ούτε την απαραίτητη βαλίτσα για το νοσοκομείο και έβαζε στο πρόγραμμα να την κάνει άμεσα.

Και να που τελικά χρειάστηκε αφού η μικρή τους αιφνιδίασε 6 μέρες πριν από τον προγραμματισμένο τοκετό.

Όλα ευτυχώς πήγαν καλά και από χθες το ζευγάρι δεν σταματάει λεπτό να χαμογελάει πλατιά και να δέχεται ευχές.

Οι πρώτες -εκτός της οικογένειας- ήρθαν από την ομάδα του Γιώργου Τζαβέλλα τον Ατρόμητο που ευχήθηκε μέσω Social Media και στη συνέχεια τα τηλέφωνα και των δύο πήραν φωτιά. Αργά το βράδυ η τρισευτυχισμένη μανούλα πια Βίκυ Κάβουρα, απάντησε σε κάποιες από τις ευχές και επέστρεψε στην αποκλειστική φροντίδα της κόρης της. Να τους ζήσει!





