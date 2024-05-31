«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου»: Ο Μάρκος απελπίζεται... Δείτε το trailer

Ο Παναγιώτης και ο Σπύρος, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, κατάφεραν να μαγειρέψουν νόστιμα και να επικρατήσουν στο προηγούμενο επεισόδιο. Έρχονται ξανά στην κουζίνα της Μαμάς για να δείξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες, και σήμερα αντιμετωπίζουν δύο κολλητές φίλες, τη Βάσω και τη Βαρβάρα.

Ο Σπύρος, από τη χαρά του για την προηγούμενη νίκη, επιδεικνύει και τις αθλητικές του ικανότητες, μπαίνοντας στην κουζίνα με κατακόρυφο, προκαλώντας τον θαυμασμό του Μάρκου. Ο σκοπός όμως είναι να προκαλέσει τον θαυμασμό του Έκτορα όταν του σερβίρει τα «μακαρόνια με κεφτέδες και σάλτσα ντομάτας» που μαγείρεψε με τις οδηγίες του

Παναγιώτη. Τα υλικά, βέβαια, που λείπουν είναι πολλά και η προσπάθεια κινδυνεύει…