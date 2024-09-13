Summer’s Cool: Αυλαία για την εκπομπή - Τα ευχαριστώ και τα αντίο

Όλοι οι συντελεστές του Summer’s Cool –πλην του Λάμπρου Κωνσταντάρα που αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα για να ενταχθεί στην ομάδα της Ελένης Τσολάκη- στο κλείσιμο της εκπομπής, μια παρέα είπαν τον δικό τους αποχαιρετισμό στο τηλεοπτικό κοινό.

«Λοιπόν, να πούμε πως ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λάμπρο μας, που αποχαιρέτησε μια εβδομάδα νωρίτερα» είπε αρχικά η Μάρτζυ Λαζάρου και στη συνέχεια περιτριγυρισμένη από την υπόλοιπη ομάδα πήρε τον λόγο η Μαριάντα Πιερίδη λέγοντας:

«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς! Δεν θέλει πολλή… φαντασία για να σας πούμε και να καταλάβετε ότι εμείς περάσαμε υπέροχα εδώ μαζί σας. Ελπίζω και όλοι εσείς το ίδιο».

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας» ολοκλήρωσε η τραγουδίστρια με την Μάρτζυ να συμπληρώνει «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σεζόν» πριν κλείσουν με ένα τραγούδι της Πιερίδη, το «Βάλε φαντασία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.