Σεφερλής- Μποτρίνι: Αποκαλύπτουν τις αλλαγές στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

Η πολύχρωμη κουζίνα του Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου «ανάβει» για 2η χρονιά στον ΣΚΑΪ και περιμένει τους νέους παίκτες να μαγειρέψουν, να διασκεδάσουν και να κερδίσουν 1.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο.

Σήμερα ο Μάρκος Σεφερλής και ο Έκτορας Μποτρίνι το μοναδικό και απίθανο δίδυμο του πετυχημένου παιχνιδιού μίλησαν στο Summer’s Cool για τις αλλαγές που έχουν γίνει στους κανόνες και τι να περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη δεύτερη σεζόν.

Μάρκος Σεφερλής

-Δεύτερη σεζόν «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου, τι να περιμένουμε;

«Διασκέδαση, ψυχαγωγία, παιχνίδι, γέλιο, παίκτες που έρχονται να πάιξουν και να περάσουν καλά. Γονείς, παιδιά, φίλους, αδέρφια, ξαδέλφια»

-Έχετε αλλάξει κάτι στους κανονισμούς του παιχνιδιού;

«Έχουν αλλάξει κάποιοι κανόνες. Έχουν κάνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί όταν ξεχνούσαν τα υλικά δεν μπορούσαν να πάρουν αυτά που είχαν ξεχάσει παρά μόνο ένα. Τώρα τους δίνουμε την ευκαιρία να πάρουν όσα έχουν ξεχάσει αλλά κάθε φορά που μπαίνουν μπορούν να πάρουν μόνο ένα υλικό. Είναι μια διευκόλυνση. Χάνουν βέβαια χρόνο άρα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να τα πάρουν όλα. Κάνει όμως τη διαδικασία πιο παιχνιδιάρικη»

-Έχετε αναπτύξει και μια καταπληκτική χημεία με τον Έκτορα Μποτρίνι…

«Ναι, γιατί κι εγώ ήμουν πολύ καλός στη Χημεία στο σχολείο και ο Έκτορας Μποτρίνι, άρα λοιπόν η Χημεία μας ταίριαξε και εδώ στο παιχνίδι. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ. Του αρέσει η πλάκα. Κάνει κι ο ίδιος πλάκες και σε μένα και στους παίκτες»

Έκτορας Μποτρίνι

«Δεύτερη σεζόν. Ξεκινάμε και όλα καλά. Νομίζω φέτος ο πήχης έχει ανέβει . Θα περιμένουμε καλύτερα πιάτα, πιο δυνατούς παίκτες. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά όπως πέρυσι. Υπάρχουν αλλαγές στους κανονισμούς και νομίζω οι συνταγές είναι πιο ευφάνταστες. Έχουμε καινούργια πράγματα»

-Εσείς με τι διάθεση έρχεστε, τη διάθεση του αυστηρού;

«Η διάθεση είναι αυτή που είναι… Του δίκαιου. Από εκεί και πέρα αν η δικαιοσύνη είναι και αυστηρότητα, ποιος ξέρει;»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.