Survivor: Πρεμιέρα στις 16/09 στον ΣΚΑΪ- Γνωρίστε τους νέους παίκτες

Το Survivor ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Το συγκλονιστικό πρώτο επεισόδιο θα μας ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο, όπου βρίσκονται ήδη οι 18 Survivors που θα ζήσουν την απόλυτη εμπειρία επιβίωσης.

Ας τους γνωρίσουμε:

Στέφανος Βλάχος

Ηλικία: 20 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Νοσηλευτής

Έχει κάνει πρωταθλητισμό στο στίβο, τέσσερα χρόνια ενόργανη γυμναστική και έχει γενικότερα άριστη σχέση με τον αθλητισμό.

Σπούδασε νοσηλευτική αποκτώντας εξειδίκευση στην ψυχιατρική. Του αρέσει πολύ η μόδα, την παρακολουθεί, ασχολείται με το στυλ και κάνει μεταποιήσεις σε ρούχα. Aν και μικρός σε ηλικία, είναι αποφασισμένος να δείξει στον κόσμο ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει μέσα στο παιχνίδι.

I am a Survivor: Έρχεται στο συγκεκριμένο Survivor επειδή είναι διαφορετικό, όπως διαφορετικός είναι και ο ίδιος.

Δηλώνει πως αυτός είναι το φετινό Survivor.

Ορφέας Γενκιανίδης

Ηλικία: 24 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Γυμναστής / Content Creator.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα μαζί με την μητέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του. Σπούδασε στα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής και έχει κάνει πρωταθλητισμό στην κολύμβηση. Είναι γυμναστής, παράλληλα όμως ασχολείται και με το TikTok. Του αρέσει πολύ το τρέξιμο και τα Extreme Sports όπως το Kite και το Snowboard. Έχει μάθει από τη μητέρα του πως δε γίνεται να κερδίζει μόνο αυτός!

I am a Survivor: Έρχεται στο Survivor για να το ζήσει και μέσα από τη συμμετοχή του να τον μάθει ο κόσμος, κάτι που θα τον βοηθήσει επαγγελματικά.

Γεωργία Γεωργοπούλου

Ηλικία: 50 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Event Planner

Κατάγεται από το Κοπανάκι Μεσσηνίας αλλά ζει στην Αθήνα.

Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και έχει κάνει ενόργανη, στίβο και βόλεϊ. O ρόλος της μαμάς είναι ο πιο σπουδαίος της ζωής της, έχει δύο γιους, 21 και 23 ετών. Εργάζεται σε πίστα αναρρίχησης και οργανώνει παιδικά πάρτι.

Δεν υπάρχει στόχος που να μην έχει πετύχει μέχρι σήμερα και ο αμέσως επόμενος που έχει θέσει είναι να ταξιδέψει με το βανάκι της - το οποίο έχει φτιάξει μόνη της - στην Ευρώπη.

I am a Survivor: Πήρε την απόφαση να μπει στο Survivor χάρη στα παιδιά της που την «έψησαν» να το κάνει και τη στηρίζουν πολύ.

Γιάννης Γρυμανέλης

Ηλικία: 31 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Ηλεκτροσυγκολλητής Μετάλλων

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες τεσσάρων και έξι ετών. Εργάζεται ως Ηλεκτροσυγκολλητής Μετάλλων. Στη ζωή του μέχρι σήμερα έχει καταλάβει πως τίποτα δε σου χαρίζεται και ό,τι πρέπει να δουλέψεις αρκετά για να αποκτήσεις το οτιδήποτε.

I am a Survivor: Για εκείνον το Survivor είναι εμπειρία ζωής και πιστεύει ότι θα το κερδίσει. Στο παιχνίδι θα δώσει όλη του την ψυχή για να τα καταφέρει.

Φοίβη Δεληκούρα

Ηλικία: 27 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Ηθοποιός

Έχει καταγωγή από την Αγγλία και την Ελλάδα και έχει σπουδάσει Δραματική Τέχνη. Εκτός από ηθοποιός, είναι Fitness Instructor με εξειδίκευση στο πρόγραμμα body pump αλλά και δασκάλα αγγλικής γλώσσας.

Όταν ήταν 24 ετών μετακόμισε στη Σανγκάη με σκοπό να εργαστεί ως δασκάλα υποκριτικής- για εκείνη είναι ό,τι πιο ακραίο έχει κάνει ποτέ. Είναι χορτοφάγος.

I am a Survivor: Θέλει να ζήσει την εμπειρία και τις δυσκολίες του Survivor και πιστεύει μέσα της πως μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος.

Ελένη Κατσάρα

Ηλικία: 34 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Γυμνάστρια

Κατάγεται από τον Μεταξά Κοζάνης. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και μητέρα ενός εξάχρονου κοριτσιού. Περνάει τον ελεύθερο χρόνο της κάνοντας πατίνι, βουτιές στις νεροτσουλήθρες και πηγαίνοντας σε παιδικά πάρτι με την κόρη της.

I am a Survivor: Το Survivor είναι για εκείνη μια ολοκαίνουρια εμπειρία που θέλει να τη ζήσει και μέσα από αυτήν να αποδείξει όσα μπορεί να καταφέρει.

Αγγελική Κατσίνη

Ηλικία: 36 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Web Tv Presenter / Αθλητικογράφος

Σπούδασε αθλητική δημοσιογραφία και έχει κάνει σεμινάρια τηλεπαρουσίασης, Voice Acting, Sport Management και ραδιοφωνικής παραγωγής.

Αγαπάει πολύ τη γυμναστική και ειδικά το μπάσκετ με το οποίο ασχολήθηκε για δώδεκα χρόνια.

Η επιλογή αυτού του αθλήματος μάλλον δεν ήταν τυχαία αφού ο πατέρας της είναι παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού.

Είναι μέλος θεατρικής ομάδας και έχει συμμετάσχει σε μια σειρά αυτοτελών επεισοδίων στην τηλεόραση.

I am a Survivor: Στο Survivor έρχεται για να σκληραγωγηθεί μιας και δηλώνει «καλομαθημένη».

Παρασκευή Κερασιώτη

Ηλικία: 22 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Μοντέλο

Κατάγεται από την Πάτρα και ζει στην Αθήνα. Έχει 3 αδερφές και έχει μεγαλώσει σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Νιώθει πως χρωστάει αυτό που είναι ως άνθρωπος στους γονείς της. Η μητέρα της είναι τα πάντα για εκείνη. Όνειρο της ήταν να γίνει βρεφονηπιοκόμος όμως την κέρδισε το μόντελινγκ. Η γυμναστική μπήκε στη ζωή της πριν από τέσσερα χρόνια και είναι ο σύμμαχος της για μία καλή ψυχολογία.

I am a Survivor: Μπαίνει στο παιχνίδι γιατί πιστεύει πως το Survivor ανοίγει τον δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον για εκείνη και τη μητέρα της.

Γεσθημανή Κουτούζογλου

Ηλικία: 36 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Υπαξιωματικός Ειδικών Δυνάμεων

Κατάγεται από τη Δράμα και προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια καθώς έχει τρία αδέρφια. Η καθημερινότητα της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γυμναστήριο, ενώ παλαιότερα είχε αγωνιστεί σε γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου. Ανήκει στις Ειδικές Δυνάμεις του στρατού, μία θέση που κατέκτησε μέσα από πολλές δυσκολίες.

I am a Survivor: Είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση του παιχνιδιού επιβίωσης, με επιμονή και ανταγωνιστικότητα. Άλλωστε η ζωή και το επάγγελμα της την έχουν κάνει ήδη Survivor!

Εκατερίνα Λιντβίνοβα

Ηλικία: 26 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ιδιότητα: Tik Toker/ ηθοποιός

Κατάγεται από τη Μόσχα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το χορό και με το ice skating. Ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν 18 ετών για να σπουδάσει Θεατρική Τέχνη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, έχει πτυχίο Αισθητικής αλλά και μαύρη ζώνη στο καράτε. Ο έρωτας και η πρόταση γάμου που δέχτηκε την οδήγησαν στην απόφαση να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα. Λατρεύει τη γάτα της, τη Μίσκα.

I am a Survivor: Στο Survivor έρχεται για να μάθει πώς είναι να κοιμάται κανείς στη ζούγκλα και γιατί θέλει να… χάσει κιλά.

Μαρία Λυμπεροπούλου

Ηλικία: 23 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Marketing Director

Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την ενόργανη ρυθμική γυμναστική από την ηλικία των 5 ετών. Με την ομάδα της κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Νορβηγία το 2017. Αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει την προπονητική, παράλληλα με τις σπουδές της στα Οικονομικά.

Οι πολλοί τραυματισμοί ωστόσο την κούρασαν και στα 19 σταμάτησε. Χόμπι της είναι η γυμναστική, το shopping και τα ταξίδια σε κοσμοπολίτικους προορισμούς.

I am a Survivor: Έρχεται στο Survivor για να δει τον εαυτό της μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που έχει συνηθίσει. Θεωρεί τη συμμετοχή της, την πιο μεγάλη τρέλα που έχει κάνει στη ζωή της.

Απόστολος Μιχαήλ

Ηλικία: 30 ετών

Πόλη: Λεμεσός /Κύπρος

Ιδιότητα: Content Creator

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει μόνιμα στην Λεμεσό της Κύπρου. Σπούδασε Επιστήμη του Αθλητισμού, ασχολήθηκε με το Crossfit, το Bodybuilding και είναι εξαιρετικός κολυμβητής.

Στην πορεία ανακάλυψε το πάθος του για τη σάτιρα και την κωμωδία και τον κέρδισε το TikTok. Απολαμβάνει να δημιουργεί χιουμοριστικά videos, να σχολιάζει και να σατιρίζει οτιδήποτε τον εμπνέει και του φαίνεται αστείο.

Οι φίλοι του τον παρότρυναν να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό και ο ίδιος θέλει να το εξελίξει και να φτάσει στην κορυφή.

I am a Survivor: Η συμμετοχή στο Survivor ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του και έρχεται γιατί θέλει να ξεχωρίσει και να δείξει στον κόσμο τις δυνατότητές του.

Νίνο Νικολαΐδης

Ηλικία: 26 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κωπηλασίας

Κατάγεται από τον Βόλο και μένει στην Αθήνα. Είναι τελειόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κωπηλασίας.

Ξεκίνησε την κωπηλασία το 2014 και ξεχώρισε από την αρχή. Στις αρχές του 2019, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την Ολυμπιάδα του Τόκυο, έπαθε υπερκόπωση και σταμάτησε. Πέρα από την κωπηλασία, ασχολείται με την πολεμική τέχνη Muay Thai, το τένις, την κολύμβηση και τον στίβο. Του αρέσει να διαβάζει βιβλία, να μαγειρεύει, να γράφει στίχους για ραπ μουσική και να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα.

I am a Survivor: Έρχεται στο Survivor για να δοκιμάσει αν μπορεί να διαχειριστεί τις συμπεριφορές των άλλων και να δει αν θα διατηρήσει την ακεραιότητα του χαρακτήρα του στις σκληρές συνθήκες του παιχνιδιού.

Τάσος Πανάς

Ηλικία: 38 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Γυμναστής

Αποφοίτησε από σχολή κομμωτικής και ασχολήθηκε με το επάγγελμα για πέντε χρόνια ώσπου τον κέρδισε ο αθλητισμός. Πλέον εργάζεται ως γυμναστής. Έκανε πρωταθλητισμό στην πυγμαχία για πέντε χρόνια, όμως τώρα πια για εκείνον υπάρχει μόνο ως χόμπι. Έχει παντρευτεί δυο φορές και έχει δύο κόρες, μία από κάθε γάμο. Απολαμβάνει να περνάει χρόνο με τα παιδιά του, του αρέσει να διαβάζει βιβλία και να παίζει Padel.

I am a Survivor: Έρχεται στο Survivor γιατί ένιωσε ότι πολλές συμπτώσεις τον θέλουν μέσα στο παιχνίδι. Θέλει μέσα από τη συμμετοχή του να διδάξει στις κόρες του, ότι ο νικητής δεν είναι ο πρώτος αλλά αυτός που δεν τα παρατάει.

Βίκυ Πετεινάρη,

Ηλικία: 20 ετών

Πόλη: Καλαμάτα

Ιδιότητα: Μοντέλο / Γυμνάστρια

Έχει τρεις αδερφές, εκ των οποίων η μια είναι δίδυμή της. Σπούδασε Αισθητική, η μεγάλη της αγάπη όμως είναι ο αθλητισμός. Έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις στο στίβο ενώ έχει ασχοληθεί και με το βόλεϊ. Παράλληλα έχει κάνει αρκετές φωτογραφήσεις ως μοντέλο.

Γιάννης Ρηγάκης

Ηλικία: 39 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Dj / Event Manager

Κατάγεται από την Κρήτη και μένει στην Αθήνα. Έχει κάνει σπουδές στο πιάνο και εργάζεται ως Dj και Event Manager. Έχει άριστη σχέση με τη γυμναστική. Έχει ασχοληθεί με τη Yoga, το Padel, το Beach volley, το CrossFit και την Capoeira ενώ έχει παίξει τέσσερα χρόνια ποδόσφαιρο και οχτώ χρόνια μπάσκετ.

Είναι άνθρωπος που του αρέσει να απολαμβάνει την ζωή.

I am a Survivor: Θέλει πολύ να ζήσει την εμπειρία του Survivor, την αποτοξίνωση, τα αγωνίσματα, την ομαδικότητα και την επαφή με τη φύση.

Άγγελος Τσάκας

Ηλικία: 32 ετών

Πόλη: Λάρισα

Ιδιότητα: Χορευτής

Κατάγεται από την Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν 3 ετών. Μεγάλωσε και ζει μέχρι και σήμερα στην Λάρισα. Έχει πολύ καλή σχέση με την γυμναστική. Κάνει Crossfit και Snowboard, ενώ η μεγάλη του αγάπη είναι ο χορός με τον οποίο ασχολείται και επαγγελματικά. Η ειδικότητά του είναι το «Hip hop old school» και με την ομάδα του κατεβαίνει σε διαγωνισμούς στην Αμερική.

I am a Survivor: Το Survivor είναι μια πρόκληση για εκείνον, έχει μάθει να αγωνίζεται για να πάρει αυτό που θέλει και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Έρχεται γεμάτος όρεξη να το ζήσει και να δοκιμάσει τα όρια του.

Παναγιώτης Τσακαλάκος

Ηλικία: 45 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Μουσικοσυνθέτης / Τραγουδιστής

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο New Jersey, όταν τελείωσε τις σπουδές του στη Μουσική γύρισε στην Ελλάδα. Είναι Μουσικοσυνθέτης και Τραγουδιστής. Είναι παντρεμένος, έχει ένα γιο δυόμιση ετών και περιμένει σύντομα και το δεύτερο παιδί του. Όταν γεννήθηκε ο γιος του αποσύρθηκε ως τραγουδιστής από γνωστά μαγαζιά της Αθήνας και εργάστηκε σε εταιρεία marketing για να αφιερωθεί στο μεγάλωμά του.

I am a Survivor: Το Survivor είναι το όνειρο του. Έρχεται για να ζήσει μία μοναδική εμπειρία που πιστεύει πως θα τον βοηθήσει στο μέλλον.

