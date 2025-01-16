Στράτος Τζώρτζογλου: Μετά τη μάχη με την κατάθλιψη γράφει για το τι είναι ευτυχία. Και έχει σε όλα δίκιο

Ανοιχτά έχει μιλήσει ο Στράτος Τζώρτζογλου για τη μάχη που έδωσε για δύο περίπου χρόνια με την κατάθλιψη και την προσπάθειά του να ξεφύγει από αυτήν. Έχοντας δίπλα του σύμμαχο και στήριγμα τη σύζυγό του Σοφία Μαριόλα που παρά το νεαρό της ηλικίας της, η ωριμότητά της και η αγάπη της για εκείνον την κράτησε βράχο δίπλα του παρά τα προβλήματα που έπρεπε και η ίδια να αντιμετωπίσει.

Διαβάστε ακόμα : Mel Gibson: Αυτό ήταν το εντυπωσιακό σπίτι του στο Malibu που έγινε στάχτη στις φωτιές του Los Angeles

Έχοντας βρει πια τις απαραίτητες ισορροπίες και χαμογελώντας ξανά γράφει για το τι είναι τελικά η ευτυχία. Διαβάστε το γιατί τελικά σε όλα δίκιο έχει:

«Το να είσαι ευτυχισμένος είναι να βρίσκεις δύναμη στη συγχώρεση, ελπίδα στις μάχες, ασφάλεια στο φόβο, αγάπη στη διχόνοια. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάμνηση της επιτυχίας, αλλά με την εκμάθηση των μαθημάτων της αποτυχίας. Δεν είναι μόνο να έχεις χαρά με το χειροκρότημα, αλλά να έχεις χαρά στην ανωνυμία.

Το να είσαι ευτυχισμένος είναι να αναγνωρίζεις ότι η ζωή αξίζει να ζεις παρά όλες τις προκλήσεις, τη θλίψη, τις παρεξηγήσεις και τις στιγμές συναισθηματικής και οικονομικής κρίσης.

Είναι να ευχαριστείς τον Θεό κάθε πρωί για το θαύμα της ζωής. Το να είμαι ώριμος σημαίνει να λέω ότι έκανα λάθος.

Να έχεις το θάρρος να πεις “συγχώρεσέ με. ”

Είναι να έχεις την ευαισθησία να λες “σε χρειάζομαι”.

Να έχεις την ικανότητα να λες «σ’ αγαπώ.»

Χρησιμοποίησε τις απώλειές σου για να οξύνεις την υπομονή σου.

Χρησιμοποίησε την ευχαρίστηση για να εξαλείψεις τον πόνο.

Χρησιμοποιήστε εμπόδια για να ανοίξετε παράθυρα ευφυΐας.

Ποτέ μην εγκαταλείπεις τον εαυτό σου...

Ποτέ μην εγκαταλείπεις τους ανθρώπους που αγαπάς.

Ποτέ μην εγκαταλείπεις την ευτυχία, γιατί

«η ζωή είναι ένα σόου που δεν πρέπει να χάσεις! »

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.