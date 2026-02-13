Στον ρυθμό της Eurovision απόψε: Ο δεύτερος ελληνικός ημιτελικός και η σειρά των συμμετοχών

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έχει ξεκινήσει. Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με τον Β’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», του ειδικού τηλεοπτικού σόου της ΕΡΤ που θα αναδείξει τον φετινό μας εκπρόσωπο στη σκηνή της Βιέννης.

Στη φετινή διαδικασία συμμετέχουν 28 τραγούδια. Τα 14 παρουσιάστηκαν στον Α’ Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ενώ τα υπόλοιπα 14 ανεβαίνουν απόψε στη σκηνή, διεκδικώντας μία από τις επτά πολυπόθητες θέσεις που οδηγούν στον μεγάλο τελικό. Όπως και στον πρώτο ημιτελικό, η πρόκριση κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, δίνοντας τον πρώτο και τελευταίο λόγο στους τηλεθεατές.

Την παρουσίαση των τηλεοπτικών βραδιών «υπογράφουν» ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, σε μια τριάδα που συνδυάζει χιούμορ, ρυθμό και εμπειρία. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Παράλληλα, το πρόγραμμα του Β’ Ημιτελικού θα πλαισιωθεί από ειδική εμφάνιση, καθώς η Antigoni θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «Jalla» με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Β’ Ημιτελικός μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας, ώστε κανείς να μην χάσει τη βραδιά. Ο Μεγάλος Τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού:

AGAPI – RIKKI Back in the Game – GARVIN Labyrinth – Mikay Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα Mad About It – D3lta Αστείο – ZAF No More Drama – KIANNA You Are the Fire – Stella Kay Anatello – TIANORA Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia Set Everything On Fire – BASILICA Dark Side of the Moon – good job Nicky Bulletproof – KOZA MOSTRA SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Ακούστε τα τραγούδια:

AGAPI – RIKKI

Back in the Game – GARVIN

Labyrinth – Mikay

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

Mad About It – D3lta

Αστείο – ZAF

No More Drama – KIANNA

You Are the Fire – Stella Kay

Anatello – TIANORA

Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia

Set Everything On Fire – BASILICA

Dark Side of the Moon – Good Job Nicky

Bulletproof – KOZA MOSTRA

SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Πηγή: skai.gr

