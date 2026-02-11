Απόψε η πρώτη πράξη για τη Eurovision – 14 τραγούδια για 7 θέσεις στον μεγάλο τελικό

Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00, κάνει πρεμιέρα το «Sing for Greece 2026» με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, από τον οποίο θα αναδειχθούν οι πρώτοι επτά καλλιτέχνες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό και θα συνεχίσουν τη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Στον αποψινό ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση αποκλειστικά μέσω της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού. Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό.

Την παρουσίαση και των τριών τηλεοπτικών βραδιών αναλαμβάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όλα τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.

Το αποψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και μία ξεχωριστή guest εμφάνιση, με την Κλαυδία να ανεβαίνει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται:

The Other Side – Alexandra Sieti Drop It – The Astrolabe Aphrodite – Desi G Ferto – Ακύλας Parea – Evangelia 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος Slipping Away – Niya Χάνομαι – Marseaux Άλμα – Rossana Mailan Europa – STEFI The Songwriter – Revery Chaos – Dinamiss YOU & I – STYLIANOS Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Ακούστε τα τραγούδια:

«The other side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

