Στο νοσοκομείο η Νάντια Φοντάνα

Σε δωμάτιο κεντρικής κλινικής της Αθήνας βρίσκεται η Νάντια Φοντάνα, ύστερα από τη μεταφορά της εκεί από τον πρώην σύζυγο της, Φώτη Μεταξόπουλο. Η δημοφιλής χορεύτρια υπέστη, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, κάταγμα σπονδύλων.

Η 80χρονη πάλαι ποτέ καλλονή του χορού βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα του σπιτιού της από τον πρώην παρτενέρ της και σύντροφό της, με τον οποίο διατηρούν στενούς οικογενειακούς δεσμούς φιλίας και δεν την αφήνει ποτέ μόνη της όλα αυτά τα χρόνια στηρίζοντάς την με όλες του τις δυνάμεις.

Όπως δηλώνει η ίδια η Νάντια Φοντάνα στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα: «Η ζωή αυτή είναι. Μπορεί από τη μια στιγμή να βρεθείς από ζωντανός, νεκρός. Ευτυχώς στη ζωή μου υπήρξα γεμάτη από εμπειρίες. Δεν μου λείπει τίποτα. Ας είναι καλά ο Φώτης, που πάντα υπήρξε φύλακας άγγελος μου και έτρεξε να με βοηθήσει»

Όταν με το καλό βγει από το νοσοκομείο, ο δημοσιογράφος σε συνεργασία με το Γηροκομείο Αθηνών, φρόντισε έτσι ώστε να υπάρξει ένα δωμάτιο για εκείνη και να λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται:

«Η ζωή τα έφερε έτσι ώστε να είμαι τώρα μόνη μου. Με ήθελαν πολλοί, ωστόσο ο Φώτης για μένα ήταν και παραμένει το φωτεινό μου αστέρι. Με τον Φώτη ήμασταν παντρεμένοι δεκαπέντε χρόνια. Δεν αποκτήσαμε παιδιά, γιατί απλώς δεν συνέβη. Δεν κατάλαβα πότε χωρίσαμε γιατί απλώς δεν αποξενωθήκαμε ποτέ. Παραμένουμε κάτι παραπάνω από αιώνιοι φίλοι» λέει η ίδια στην εφημερίδα και συνεχίζει:

«Κάποτε ήμουν βασίλισσα, τα είχα όλα. περνώντας τα χρόνια έπεσα σε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πόσο έχει αλλάξει η ζωή μου. Δεν με ένοιαζαν ούτε πλούτη ούτε γάμος. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Και δεν μετανιώνω, γιατί είχα περάσει υπέροχα στη ζωή μου με τον Φώτη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο υπέροχα έχω ζήσει»

