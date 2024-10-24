Λογαριασμός
Survivor: Ποιοι δεν θα διεκδικήσουν την ατομική ασυλία;- Απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό, απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ

survivor

Οι Αετοί ήταν εκείνοι που εξασφάλισαν το έπαθλο της ταινίας στο χθεσινό αγώνισμα όμως το σημείωμα της ασυλίας του Απόστολου και η συμπεριφορά της Εκατερίνας και του ίδιου δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην παραλία.

Δείτε το τρέιλερ:

Η επίσκεψη του Γιώργου Λιανού στο Νησί της Εξορίας έδωσε μία πρωτόγνωρη δύναμη στα χέρια της Φοίβης και του Μιχάλη. Οι εξόριστοι κατέληξαν σε συμφωνία και επέλεξαν να στερήσουν το δικαίωμα διεκδίκησης της ατομικής ασυλίας από ένα μέλος της Φυλής τους. Ποιους αφορά η απόφασή τους θα το μάθουμε απόψε!

survivor

Τίγρεις και Αετοί μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο επικοινωνίας που θα τους επιτρέψει να νιώσουν πιο κοντά στους δικούς τους ανθρώπους.

survivor

Το αγώνισμα ατομικής ασυλίας είναι κρίσιμο για κάθε Survivor ξεχωριστά, ποιοι θα κερδίσουν το κολιέ;

Πηγή: skai.gr

