Οι Αετοί ήταν εκείνοι που εξασφάλισαν το έπαθλο της ταινίας στο χθεσινό αγώνισμα όμως το σημείωμα της ασυλίας του Απόστολου και η συμπεριφορά της Εκατερίνας και του ίδιου δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην παραλία.

Δείτε το τρέιλερ:

Η επίσκεψη του Γιώργου Λιανού στο Νησί της Εξορίας έδωσε μία πρωτόγνωρη δύναμη στα χέρια της Φοίβης και του Μιχάλη. Οι εξόριστοι κατέληξαν σε συμφωνία και επέλεξαν να στερήσουν το δικαίωμα διεκδίκησης της ατομικής ασυλίας από ένα μέλος της Φυλής τους. Ποιους αφορά η απόφασή τους θα το μάθουμε απόψε!

Τίγρεις και Αετοί μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν ένα πολύ σημαντικό έπαθλο επικοινωνίας που θα τους επιτρέψει να νιώσουν πιο κοντά στους δικούς τους ανθρώπους.

Το αγώνισμα ατομικής ασυλίας είναι κρίσιμο για κάθε Survivor ξεχωριστά, ποιοι θα κερδίσουν το κολιέ;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.