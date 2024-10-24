«Cafe 404» & «Ο Νόμος του Μέρφυ»: Οι νέες συμπαραγωγές της Nova!

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι συμπαραγωγός στις ταινίες «Cafe 404» & «Ο Νόμος του Μέρφυ» οι οποίες θα προβληθούν στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε με την πρώτη να συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα Film Forward και τη δεύτερη να κάνει ειδική φεστιβαλική avant premiere. Οι δύο ταινίες μετά την πρεμιέρα τους στις κινηματογραφικές αίθουσες θα μεταδοθούν σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Cafe 404: Μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία από τον Αλέξανδρο Τσιλιφώνη

Η ταινία «Cafe 404», είναι μία σύγχρονη dark comedy με γρήγορο ρυθμό που εξερευνά ηθικά διλλήματα που συναντάμε στην καθημερινότητα, αναδεικνύοντας τον αγώνα για επιβίωση σε ένα σκληρό περιβάλλον. Η ταινία μας μεταφέρει σε ένα παλιό καφέ σε ερημωμένο παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπου ο Τζίμι παλεύει να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση από τη χρεοκοπία. Η ιστορία ξεκινά όταν μια αποτυχημένη ανταλλαγή ναρκωτικών αφήνει πίσω της μια τσάντα γεμάτη μετρητά, βάζοντας τον Τζίμι και τους τρεις εκκεντρικούς υπαλλήλους του Café 404 σε έναν αγώνα επιβίωσης και ανατροπών.



Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη (The T3ST, Rookie, The Mock room). Το σενάριο έχουν γράψει οι Σωτήρης Νικίας, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Stefano Fasce. Το τραγούδι τίτλων της ταινίας έγραψε ο Ανδρέας Τσιλιφώνης και το ερμηνεύει ο Χρήστος Δάντης. Η ταινία βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα εξαιρετικό καστ με τους Dimitri Gripari, (Dangerous Liaisons, Mary & George) Margaux Karayianni (Home Exchange Nightmare), Jerome Kaluta (My big fat Greek wedding, Backstrom ) και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο (Μαγνητικά Πεδία, Arcadia). Σε χαρακτηριστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτη (H χορωδία του Χαρίτωνα, Η Παραλία), ο Vassilis Koukalani (Kandahar, Tehran) και ο Kris Radanov (Eτερος Εγώ, Greek Salad).

«Ο Νόμος του Μέρφυ»: Μια κωμωδία υψηλών προδιαγραφών από τον Άγγελο Φραντζή

«Ο Νόμος του Μέρφυ», η νέα ταινία του Άγγελου Φραντζή, σκηνοθέτη της μεγάλης επιτυχίας «Ευτυχία», είναι μία κωμωδία υψηλών προδιαγραφών που σπάει τον κώδικα με το ανατρεπτικό της σενάριο και το έξυπνο χιούμορ. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει η Κάτια Γκουλιώνη, έχοντας πλάι της ένα εντυπωσιακό cast (Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Κουρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Λευτέρης Πολυχρόνης, Θάνος Τοκάκης, Χρήστος Στέργιογλου, Λυδία Φωτοπούλου, Βικτώρια Μπιτούνη, Effi Rabsilber, Ευάγγελος Βογιατζής).





Το σενάριο υπογράφουν ο Άγγελος Φραντζής, η Κατερίνα Μπέη και ο Κωστής Σαμαράς, ενώ η μουσική φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη. Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές.



Με τις ταινίες «Café 404» & «O Nόμος του Μέρφυ», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 30 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 145 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

