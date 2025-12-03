Τρεις ταλαντούχοι καλεσμένοι έρχονται «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 23:30, στον ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Λιβάνης, ο Ιωάννης Απέργης και η Νεφέλη Μεγκ σαρώνουν το πλατό και ανατρέπουν τα δεδομένα!

Επιτυχημένος τραγουδιστής και προσφάτως πατέρας, ο Γιώργος Λιβάνης μιλάει για την «κουμπαριά» με τον Πέτρο Ιακωβίδη, παίρνει συμβουλές για φασολάκια από την Έλλη Κοκκίνου και μοιράζεται την ιστορία αγάπης που ζει με την Ανδρομάχη. Ποια είναι η ιδέα που έχει για τη Eurovision; Όταν παίρνει το μικρόφωνο, το κέφι στο πλατό ανάβει!

Ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της νέας γενιάς, ο Ιωάννης Απέργης, κάνει την είσοδό του στο πλατό με τρόπο επεισοδιακό... Οι συνεργασίες που έχει κάνει, οι φιλίες και οι εμπειρίες από τον χώρο του θεάματος αποκαλύπτονται σε μία διαφορετική συνέντευξη. Το ταλέντο του στο ηπειρώτικο τραγούδι αλλά και στη… μετάφραση θα αφήσουν εποχή!

Με όρεξη για «Πλυντήριο» έρχεται η Νεφέλη Μεγκ «Στην Αγκαλιά του Φάνη». Για ποιο λόγο τη θαυμάζει ο Φάνης Λαμπρόπουλος; Πώς είναι η εμπειρία του να παίρνεις συνέντευξη από τον πρωθυπουργό μίας χώρας; Η Νεφέλη λύνει όλες τις απορίες του Φάνη… Οι αποκαλύψεις παίρνουν πιο εξομολογητική διάθεση όταν η συζήτηση περνά στα… προσωπικά ζητήματα. Η Νεφέλη είναι η πρώτη καλεσμένη που έρχεται με ένα δώρο για τον Φάνη! Τι γράφει στην αφιέρωσή της;

