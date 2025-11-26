Δύο γοητευτικοί καλεσμένοι με χιούμορ, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ομορφαίνουν με την παρουσία τους το πλατό «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ.

Η Κατερίνα Γερονικολού αποδεικνύει το θάρρος και τον δυναμισμό της ερχόμενη σε μία «Αγκαλιά» γεμάτη… προκλήσεις. Οι ρόλοι στο θέατρο και στον κινηματογράφο, η σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και η φιλία που την έχει δέσει με τη Μιμή Ντενίση είναι μερικά μόνο θέματα που… στοχεύουν οι ερωτήσεις του Φάνη Λαμπρόπουλου! Πώς θα αντιδράσει η Μιμή Ντενίση όταν ακούσει στην άλλη άκρη της γραμμής τη φωνή του παρουσιαστή; Για ποιο πράγμα δεσμεύεται η Μιμή; Θα κρατήσει η Κατερίνα Γερονικολού το δώρο που έχει ετοιμάσει για εκείνη ο Φάνης;

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος από το πρώτο λεπτό φαίνεται… μετανιωμένος για την απόφασή του να έρθει καλεσμένος σε αυτό το late night show και η διαίσθησή του στην πορεία επιβεβαιώνεται! Πόσο ειλικρινής είναι; Τι απαντάει σε όσους ενοχλούνται από την συνεχή παρουσία του στην τηλεόραση τα τελευταία οκτώ χρόνια; Μέχρι ποιο σημείο έφτασε για να γνωρίσει την Dua Lipa; Η μεγαλύτερη πρόκληση έρχεται για εκείνον όταν το πλατό γεμίζει όργανα γυμναστηρίου και ο Κωνσταντίνος ξεκινάει το workout απαντώντας σε όσα τον ρωτάει ο Φάνης…

