«Στην Αγκαλιά του Φάνη»: Θοδωρής Μαραντίνης και Ιωάννα Μαλέσκου έρχονται με διάθεση για εξομολογήσεις (Trailer)

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο, στη 01.00, στον ΣΚΑΪ 

Στην αγκαλιά του Φάνη

«Στην Αγκαλιά του Φάνη» έρχονται απόψε, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη 01.00, δύο πολύ ξεχωριστοί καλεσμένοι. Ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Ιωάννα Μαλέσκου, με εξομολογητική διάθεση, αιφνιδιάζουν και αιφνιδιάζονται!

Μετά από 25 χρόνια πορείας των Onirama, ο Θοδωρής Μαραντίνης κάνει έναν μικρό απολογισμό και απαντά τι συμβαίνει με το συγκρότημα. Υπό ποια έννοια ο αγαπητός τραγουδιστής δηλώνει πως το έχει «δίπορτο»; Το όνομα του συγκροτήματος είναι ένας γρίφος, ποιες εναλλακτικές επιλογές είχαν την εποχή που ιδρύθηκε και ποια σχέση μπορεί να έχει ο frontman με τους… Iron Maiden και τη Lady Gaga; Ο Θοδωρής Μαραντίνης κάνει μία μεγάλη αποκάλυψη για την Eurovision και κλείνει την επίσκεψή του με ένα live, με την κομπανία του, στο… «Κουτούκι του Θόδωρα»!

Μαραντίνης

Η πορεία της Ιωάννας Μαλέσκου από την Κρήτη στην Αθήνα και οι προτάσεις που δέχθηκε, η ενασχόληση με τον στίβο στα σχολικά χρόνια αλλά και η σχέση με την κόρη της είναι μερικά από τα θέματα που συζητάει με τον Φάνη. Πώς αντιδρά στην αγένεια και τι είναι ο «μαμούλας» που παγώνει το στούντιο; Όταν δίνονται όλες οι απαντήσεις, ένα πρότυπο σχολείο στήνεται στο πλατό και η Ιωάννα παραδίδει μαθήματα στον πίνακα. Πόσο καλός μαθητής θα αποδειχθεί ο Φάνης;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

