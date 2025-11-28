«Στην Αγκαλιά του Φάνη» έρχονται απόψε, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη 01.00, δύο πολύ ξεχωριστοί καλεσμένοι. Ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Ιωάννα Μαλέσκου, με εξομολογητική διάθεση, αιφνιδιάζουν και αιφνιδιάζονται!

Μετά από 25 χρόνια πορείας των Onirama, ο Θοδωρής Μαραντίνης κάνει έναν μικρό απολογισμό και απαντά τι συμβαίνει με το συγκρότημα. Υπό ποια έννοια ο αγαπητός τραγουδιστής δηλώνει πως το έχει «δίπορτο»; Το όνομα του συγκροτήματος είναι ένας γρίφος, ποιες εναλλακτικές επιλογές είχαν την εποχή που ιδρύθηκε και ποια σχέση μπορεί να έχει ο frontman με τους… Iron Maiden και τη Lady Gaga; Ο Θοδωρής Μαραντίνης κάνει μία μεγάλη αποκάλυψη για την Eurovision και κλείνει την επίσκεψή του με ένα live, με την κομπανία του, στο… «Κουτούκι του Θόδωρα»!

Η πορεία της Ιωάννας Μαλέσκου από την Κρήτη στην Αθήνα και οι προτάσεις που δέχθηκε, η ενασχόληση με τον στίβο στα σχολικά χρόνια αλλά και η σχέση με την κόρη της είναι μερικά από τα θέματα που συζητάει με τον Φάνη. Πώς αντιδρά στην αγένεια και τι είναι ο «μαμούλας» που παγώνει το στούντιο; Όταν δίνονται όλες οι απαντήσεις, ένα πρότυπο σχολείο στήνεται στο πλατό και η Ιωάννα παραδίδει μαθήματα στον πίνακα. Πόσο καλός μαθητής θα αποδειχθεί ο Φάνης;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

