Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21.00, έρχεται ένα καταιγιστικό επεισόδιο με τους 30 εναπομείναντες παίκτες να ρίχνονται ξανά στη μάχη για μία θέση στον ημιτελικό του πρώτου κύκλου του «The Floor». Κάποιοι από αυτούς δεν νιώθουν κανέναν φόβο, άλλοι χάνουν την υπομονή τους, βγάζοντας την ανταγωνιστική πλευρά τους στην επιφάνεια, και άλλοι... «δικάζουν».

Η Μαίρη έχει αναδειχθεί σε MVP (Most Valuable Player), κατέχοντας 42 τετράγωνα, και νιώθει σίγουρη για τον εαυτό της και τις γνώσεις της. Στο νέο επεισόδιο, επιλέγει να αναμετρηθεί με έναν αντίπαλο που πολλοί φοβούνται, αιφνιδιάζοντας ακόμα και τον ίδιο. Άγνοια κινδύνου ή κάποια στρατηγική πίσω από αυτή την κίνηση; «Είδα κάποιους παίκτες, πέρα από αρκετές κλίκες που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν στήσει πώς θα παιχτεί το παιχνίδι» δηλώνει η ίδια και ανάβει... «φωτιές».

Ακολουθεί ένα σερί εντυπωσιακών αναμετρήσεων γνώσεων και ένας νέος παίκτης έρχεται στο προσκήνιο, ο οποίος κατακτά το μισό «Floor» με... 51 τετράγωνα! Εκείνος, συνεχίζει δυναμικά και κερδίζει το «Χρυσό Τετράγωνο», με το πλεονέκτημα των bonus 5 δευτερολέπτων, που μπορεί να το ενεργοποιήσει όποια στιγμή θελήσει (spoiler!). Θα καταφέρει να διατηρήσει την κορυφή;

Ποιοι παίκτες θα αναδειχθούν κορυφαίοι, διεκδικώντας τις 2.000 ευρώ του επεισοδίου και μία θέση στον ημιτελικό; Ο δρόμος προς τον μεγάλο τελικό, για τον πρώτο κύκλο, έχει πλέον ανοίξει...

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

