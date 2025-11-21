Μία διαφορετική τηλεοπτική εμπειρία ζει φέτος, ως συντονιστής του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και μιλάει για αυτήν στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Πώς κατάφερε να φέρει καλεσμένη σε εκπομπή ψαρέματος την Ελένη Μενεγάκη; Θα υποκύψει στις πιέσεις του Φάνη να την πάρει τηλέφωνο; Αν μπορούσε να γίνει αόρατος για μία μέρα, πού θα πήγαινε; Είναι ζηλιάρης στις σχέσεις του; Το αγαπημένο του χόμπι είναι το ψάρεμα και ήρθε η ώρα να αποδείξει το ταλέντο του σε αυτό! Ένα καλάμι τον περιμένει για να ψαρέψει στο πλατό… ερωτήσεις!

Το μεγάλο δώρο που έχει ετοιμάσει ο Φάνης για τον καλεσμένο του δεν είναι άλλο από τη… δεύτερη καλεσμένη, την Αποστολία Ζώη!

Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από την εποχή που ο Γιάννης ράπαρε στο τραγούδι «Lipstick» της Αποστολίας Ζώη. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτή τη συμμετοχή του; Τους δύο καλλιτέχνες δένει μία φιλία πολλών ετών που περιλαμβάνει ατέλειωτες ώρες μπιρίμπας! Τι ήταν αυτό που οδήγησε την Αποστολία στην απόφαση να απέχει από το τραγούδι για κάποια χρόνια; Πώς νιώθει τώρα που κάνει τη δυναμική επιστροφή της; Το δώρο του Φάνη στην Αποστολία έχει κάτι από… Κορέα!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά - και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

