«Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο: Γιάννης Τσιμιτσέλης και Αποστολία Ζώη σε ένα απρόσμενο reunion

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Αποστολία Ζωή έρχονται με φόρα «Στην Αγκαλιά του Φάνη», απόψε, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στη 01.00, στον ΣΚΑΪ σε ένα διαφορετικό και απρόσμενο reunion!

Μία διαφορετική τηλεοπτική εμπειρία ζει φέτος, ως συντονιστής του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και μιλάει για αυτήν στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Πώς κατάφερε να φέρει καλεσμένη σε εκπομπή ψαρέματος την Ελένη Μενεγάκη; Θα υποκύψει στις πιέσεις του Φάνη να την πάρει τηλέφωνο; Αν μπορούσε να γίνει αόρατος για μία μέρα, πού θα πήγαινε; Είναι ζηλιάρης στις σχέσεις του; Το αγαπημένο του χόμπι είναι το ψάρεμα και ήρθε η ώρα να αποδείξει το ταλέντο του σε αυτό! Ένα καλάμι τον περιμένει για να ψαρέψει στο πλατό… ερωτήσεις!

Το μεγάλο δώρο που έχει ετοιμάσει ο Φάνης για τον καλεσμένο του δεν είναι άλλο από τη… δεύτερη καλεσμένη, την Αποστολία Ζώη!

Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από την εποχή που ο Γιάννης ράπαρε στο τραγούδι «Lipstick» της Αποστολίας Ζώη. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτή τη συμμετοχή του; Τους δύο καλλιτέχνες δένει μία φιλία πολλών ετών που περιλαμβάνει ατέλειωτες ώρες μπιρίμπας! Τι ήταν αυτό που οδήγησε την Αποστολία στην απόφαση να απέχει από το τραγούδι για κάποια χρόνια; Πώς νιώθει τώρα που κάνει τη δυναμική επιστροφή της; Το δώρο του Φάνη στην Αποστολία έχει κάτι από… Κορέα!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά - και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

