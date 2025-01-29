Σε σοκ η Ελένη Τσολάκη: Της έστειλαν βίντεο εκτρώσεων! «Λίγο τα μυαλά στο κεφάλι μας!»

Σοκαρισμένη εμφανίστηκε στην εκπομπή της η Ελένη Τσολάκη και εξήγησε στην ομάδα της γιατί. Όπως θα ακούσετε, κάποιοι followers δεν σεβάστηκαν καν την ευαίσθητη περίοδο της εγκυμοσύνης της και της έστειλαν βίντεο με αμβλώσεις.

«Μου στείλαν κάτι βιντεάκια, έκανα το λάθος και άνοιξα ένα. Μου έστειλαν τι συμβαίνει στο έμβρυο στην άμβλωση. Καταρχάς μπαίνεις στη διαδικασία να στείλεις σε έναν άνθρωπο -άσε το ότι είναι έγκυος δεν έχεις την ευαισθησία- επειδή έχει μια άλλη άποψη και πιστεύει στην προσωπική ελευθερία ένα βίντεο για να πειστώ, λες και μια γυναίκα που το κάνει το κάνει από χόμπι ή είναι πολύ χαρούμενη;

Ξέρει κανείς τι συμβαίνει σε ένα σώμα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό μετά; Λίγο τα μυαλά στο κεφάλι μας! Να στείλω κι εγώ ένα βίντεο από χώρες που δεν έχει ψηφιστεί το δικαίωμα στην άμβλωση και αφήνουν τα παιδιά στον δρόμο, να δούμε πώς μεγαλώνουν που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν να φάνε. Είναι συζήτηση αυτή;» είπε η παρουσιάστρια.

«Διάλογος γίνεται και πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα. Το θέμα είναι να μην χρησιμοποιούνται εικόνες που μόνο σκοπό έχουν να κινητοποιήσουν μέσα μας το θυμικό. Δεν λέει κανένας ότι η άμβλωση είναι το ιδανικό και μακάρι να μην χρειαστεί να το κάνει καμία γυναίκα!» συμπλήρωσε.

