«Still Standing» με τον Χρήστο Φερεντίνο - Το συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων έρχεται στον ΣΚΑΪ- Δείτε το τρέιλερ

Ο Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνει να υποδεχθεί τους παίκτες που πατούν γερά στις γνώσεις τους και δε σκοπεύουν να αφήσουν κανέναν από τους αντιπάλους τους... όρθιο!

«Still Standing» Με τον Χρήστο Φερεντίνο στον ΣΚΑΪ

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Still Standing», που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, έρχεται εντελώς συναρπαστικό τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ!

Χιούμορ, γνώσεις, γρήγορα αντανακλαστικά, ταχύτητα και... ελεύθερες πτώσεις συνθέτουν το puzzle του πιο διασκεδαστικού τηλεπαιχνιδιού «Still Standing», που υπόσχεται να γεμίσει τα απογεύματά μας!

Οι δηλώσεις συμμετοχής άρχισαν:
https://stillstanding.skaitv.gr/

Δείτε το trailer:

#StillStandingGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

