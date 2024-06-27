«Still Standing» Με τον Χρήστο Φερεντίνο στον ΣΚΑΪ

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Still Standing», που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, έρχεται εντελώς συναρπαστικό τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ!

Ο Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνει να υποδεχθεί τους παίκτες που πατούν γερά στις γνώσεις τους και δε σκοπεύουν να αφήσουν κανέναν από τους αντιπάλους τους... όρθιο!

Χιούμορ, γνώσεις, γρήγορα αντανακλαστικά, ταχύτητα και... ελεύθερες πτώσεις συνθέτουν το puzzle του πιο διασκεδαστικού τηλεπαιχνιδιού «Still Standing», που υπόσχεται να γεμίσει τα απογεύματά μας!

Πηγή: skai.gr

