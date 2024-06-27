Κάνε αξέχαστη την εμπειρία του θερινού σινεμά παρέα με τη Fischer

H αγαπημένη Pilsener μπίρα Fischer σε περιμένει και φέτος στα πιο αγαπημένα θερινά σινεμά, δροσίζοντας τις καλοκαιρινές βραδιές προβολής. Το Fischer Presents, η πλατφόρμα των φίλων της Fischer, σου δίνει τη δυνατότητα, κάνοντας την εγγραφή σου, να διεκδικήσεις μια από τις 75 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις νέες και παλιές ταινίες, κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Σινέ Δεξαμενή, Σινέ Φλοίσβος, Μπομπονιέρα, Cine Paris, Σινέ Αίγλη… όποιο κι αν διαλέξεις από τα 23 θερινά σινεμά που συνεργάζεται η Fischer σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα είναι θέμα χρόνου να ζήσεις μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία. Με μία ταινία της προτίμησης σου, καλή παρέα, τη μαγεία του θερινού σινεμά και μια παγωμένη Fischer, η βραδιά σου θα μετατραπεί σε μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία!

Η Fischer σε προσκαλεί να απολαύσεις τη ζωή και να δοκιμάσεις νέες εμπειρίες, μετατρέποντας τις καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικές περιστάσεις. Μια από τις αγαπημένες … εμπειρίες της Fischer είναι ο κινηματογράφος, γι’ αυτό και βρίσκεται δίπλα σου στις κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές: από τα θερινά σινεμά μέχρι τα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γίνεις μέλος στο Fischer Presents για να διεκδικήσεις προσκλήσεις για το αγαπημένο σου θερινό σινεμά και να ανακαλύψεις τον κόσμο των μοναδικών εμπειριών της Fischer.

Απολαύστε μία παγωμένη Fischer σε έναν από τους 23 συνεργαζόμενους θερινούς κινηματογράφους:

Μπομπονιέρα: Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά

Φιλοθέη: Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη

Σινέ Αβάνα: Λυκούργου 3, Χαλάνδρι

Φλοίσβος: Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο

Σινέ Αμαρυλλίς: Αγίου Ιωάννου 2, Αγία Παρασκευή

Σινέ Αριάν: Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 11, Γλυφάδα

Σινέ Βοτσαλάκια: Λεωφ. Βασιλέως Παύλου 4, Καστέλα-Πειραιάς

Σινέ Αλίκη: Λεωφ. Μαραθώνος 3, Δροσιά

Σινέ Πανόραμα: 1ο χλμ. Πανοράματος, Θεσσαλονίκη

Cine Αλεξάνδρα: Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Χαλάνδρι

Ριβιέρα: Βαλτετσίου 46, Αθήνα

Cine Δεξαμενή, Πλ. Δεξαμενής 7, Κολωνάκι

Cine Paris: Κυδαθηναίων, Πλάκα

Φλερύ: Σκίπη 5-7, Καλλιθέα

Ψυχικό Classique: Παρίτση 2, Νέο Ψυχικό

Μαργαρίτα: Δουκίσσης Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι

Χλόη: Κασσαβέτη 17, Κηφισιά

Μίμης Φωτόπουλος: Αγίου Κωνσταντίνου 42, Μαρούσι

Απόλλων: Σαρανταπόρου 4, Θεσσαλονίκη

Νάταλι: Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 3, Θεσσαλονίκη

Αμίκο: Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20, Πολύδροσο Χαλάνδρι

Άρτεμις: Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου

Σινέ Αίγλη Ζαππείου: Κήπος Ζαππείου Μεγάρου

Taste the Experience παρέα με τη Fischer, και στο θερινό σινεμά

#TasteTheExperience #FischerBeer

