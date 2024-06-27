Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χριστίνα Παππά: Δέχτηκε επίθεση στο κέντρο της Γλυφάδας. Με δάκρυα στα μάτια στο τμήμα

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε σήμερα η Χριστίνα Παππά

Χριστίνα Παππά: Δέχτηκε επίθεση στο κέντρο της Γλυφάδας. Με δάκρυα στα μάτια στο τμήμα

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας Χριστίνα Παππά, όπως διηγείται η ίδια σε πολλαπλά stories μπήκε να πάρει κάποια πράγματα από κεντρικό φαρμακείο της Γλυφάδας αφήνοντας το αυτοκίνητό της απ’ έξω σε χώρο που άφηνε ελεύθερη πρόσβαση προς το parking.

Η Χριστίνα Παππά σε σοκ

Ξαφνικά είδε να μπαίνει στο φαρμακείο ένας κύριος εκνευρισμένος ο οποίος φώναζε για το αυτοκίνητο που ήταν απ’ έξω. Η ίδια παραδέχτηκε πως είναι δικό της και σύμφωνα με όσα είπε, εκείνος άρχισε να τη βρίζει χυδαία. Οι τόνοι ανέβηκαν με την Χριστίνα Παππά να καλεί την αστυνομία και κάπου εκεί η κατάσταση ξέφυγε. Πολύ περισσότερο από μια απλή διαφωνία ή έναν καυγά.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χριστίνα Παππά Επίθεση Γλυφάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark