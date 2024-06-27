Η ηθοποιός και επιχειρηματίας Χριστίνα Παππά, όπως διηγείται η ίδια σε πολλαπλά stories μπήκε να πάρει κάποια πράγματα από κεντρικό φαρμακείο της Γλυφάδας αφήνοντας το αυτοκίνητό της απ’ έξω σε χώρο που άφηνε ελεύθερη πρόσβαση προς το parking.

Ξαφνικά είδε να μπαίνει στο φαρμακείο ένας κύριος εκνευρισμένος ο οποίος φώναζε για το αυτοκίνητο που ήταν απ’ έξω. Η ίδια παραδέχτηκε πως είναι δικό της και σύμφωνα με όσα είπε, εκείνος άρχισε να τη βρίζει χυδαία. Οι τόνοι ανέβηκαν με την Χριστίνα Παππά να καλεί την αστυνομία και κάπου εκεί η κατάσταση ξέφυγε. Πολύ περισσότερο από μια απλή διαφωνία ή έναν καυγά.

