Ο Pepper 96,6 παρουσιάζει τον PAN PAN στον Λυκαβηττό

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου στις 21.00, ανηφορίζουμε στον λόφο του Λυκαβηττού με τον αγαπημένο μας Pan Pan και θα χορέψουμε μαζί την «Ανισόπεδη ντίσκο» - το τραγούδι που ξεκίνησε το ταξίδι του από τον Pepper 96.6.

Μετά από ένα tour με τον Years Of Youth με sold out συναυλίες ανά την Ελλάδα, επιστρέφει στην γενέτειρά του για ένα show όπου θα παρουσιάσει μουσική από τις Φαντασμαγορίες και τους Λύκους στον Άρη, σε μια επαναφήγηση των κομματιών σε διάλογο με την αρχιτεκτονική της Αθήνας.

Μια ηλεκτρονική ουτοπία για τα παιδιά που δεν κοιμούνται ακόμη. Ένα γράμμα αγάπης για την πόλη που «σαν θάλασσα μάς πνίγει μια μέρα/ μετά μας ανεβάζει μ’ ένα κύμα ψηλά/ και μένουμε να κάνουμε φιγούρες στον αέρα», κατευθείαν από το ψηλότερο σημείο του κέντρου της, τον λόφο του Λυκαβηττού και το εμβληματικό θέατρό του.

