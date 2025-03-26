Stephen Graham: Έκλαψα με το μήνυμα που έλαβα από τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο Στίβεν Γκράχαμ έχει την έγκριση του Μπρους Σπρίνγκστιν για τον ρόλο του στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Deliver Me from Nowhere», καθώς υποδύεται τον πατέρα του, Ντάγκλας Φρέντερικ Σπρίνγκστιν.

Κατά τη διάρκεια του podcast «Soundtracking with Edith Bowman», o Bρετανός ηθοποιός, αποκάλυψε ότι έλαβε ένα συγκινητικό μήνυμα από τον τραγουδιστή του «Born in the U.S.A.», λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Το μήνυμα το περιέγραψε ως «ένα από τα πιο υπέροχα που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου».

«Έκανα αγώνα δρόμου για να πάω στο αεροδρόμιο και έλαβα αυτό το μήνυμα. Ήταν τόσο όμορφο», μοιράστηκε ο διάσημος πρωταγωνιστής τονίζοντας ότι η αναγνώριση από τον ίδιο τον Σπρίνγκστιν έχει περισσότερο αξία από οποιοδήποτε βραβείο. Για εκείνον όπως είπε είναι «ένας ήρωας της εργατικής τάξης. Ένα ίνδαλμα για χιλιάδες, για εκατομμύρια ανθρώπους».

Stephen Graham has revealed that he received “the most gorgeous texts” from Bruce Springsteen ab0ut his performance in the upcoming Nebraska biopic. https://t.co/P1IwqDQW3s — Rolling Stone UK (@RollingStoneUK) March 26, 2025

«Και το μήνυμά του έλεγε: 'Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, ο πατέρας μου πέθανε πριν από λίγο καιρό και ένιωσα σαν να τον είδα σήμερα. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες αυτή την εικόνα'», αποκάλυψε ο Γκράχαμ συμπληρώνοντας: «Έκλαιγα διαβάζοντας το μήνυμα. Ήταν υπέροχο. Δεν θα μπορούσες να ζητήσεις τίποτα περισσότερο. Είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος», υπογράμμισε.

Ο Γκράχαμ σημείωσε πως στις συζητήσεις του με τον Σπρίνγκστιν, έγινε αναφορά και στην αυτοβιογραφία του «Born to Run», η οποία κυκλοφόρησε το 2016. Στο βιβλίο ο ροκ σταρ περιγράφει την σύνθετη και δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1998.

Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Jeremy Allen White στον ρόλο του τραγουδιστή και τον Γκράχαμ, συγκεντρώνει ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών όπως οι Τζέρεμι Στρονγκ, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Οντέσα Γιούνγκ και Τζόνι Καναιζέρο, σύμφωνα με το People.

