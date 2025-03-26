Ελένη Πετρουλάκη: Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι το μεγάλωμα των παιδιών μου

Στο Ηappy Day και την Όλγα Λαφαζάνη μίλησε η Ελένη Πετρουλάκη για την απόφασή της να επιστρέψει στην τηλεόραση, τις κόρες της, τη διατροφή της.

Όπως ανέφερε κατά καιρούς της έχουν προτείνει διάφορα στην τηλεόραση αλλά δεν την ικανοποιούσαν. Τελικά η πρόταση που της ταίριαξε ήταν το Vitality που παρουσιάζει στο Action 24.

«Δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση γιατί ήθελα να κάνω αμιγώς αυτό που λέμε ευεξία. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία και μου δόθηκε σήμερα στο Action 24. Είχα να κάνω τηλεόραση 28 συναπτά έτη. Διάλεξα τον δύσκολο τρόπο. Μου έχουν κάνει προτάσεις για ριάλιτι, για κριτική επιτροπή αλλά ήταν άσχετα με το αντικείμενό μου. Έβαλα προτεραιότητα την οικογένειά μου».

Υπάρχουν στιγμές που δεν θέλει να γυμνάζεται και αφέθηκε; « Φυσικά και υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μου που αφέθηκα. Έχω μάθει να ακούω το σώμα μου. Συγκεκριμένα αυτήν την περίοδο δεν θέλω να κάνω τίποτα από άσκηση. Θέλω απλά να σηκωθώ το πρωί και να κάνω μόνο διατάσεις».

«Η ζυγαριά είναι φίλη μου γιατί δεν ανεβαίνω! Ο πιο καλός κριτής για μένα είναι ένα στενό τζιν. Ζυγίζομαι μια φορά την εβδομάδα» ανέφερε.

Ποιος είναι ο διατροφικός της πειρασμός; «Πατάτα τηγανιτή, τρελαίνομαι! Τρώω μια φορά την εβδομάδα» ομολόγησε.

Μιλώντας για τη διατροφή των 4 παιδιών της ανέφερε ότι: «Δεν τις περιόρισα στη διατροφή, αυτά που κάνει η μαμά τα μιμούνται. Φυσικά και υπάρχει γλυκό στο σπίτι. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι στέρηση».

Έχει περάσει προβλήματα υγείας;

«Και αυτοάνοσα πέρασα και είναι σε καταστολή, και θέματα με τη γονιμότητα είχα και στο νοσοκομείο μπήκα».

«Oι κόρες μου είναι 20 η μεγάλη, 18 οι δίδυμες και η μικρή 14 στα 15.

Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι το μεγάλωμα των παιδιών. Θα μπορούσα να είμαι όλη μέρα σε ένα γυμναστήριο και να δουλεύω. Τα ζόρια και οι ευθύνες είναι απίστευτα. Η εφηβεία είαι η πιο ζόρικη περίοδος. Έχω μπει μέσα στο κλαμπ και έχω πάρει την κόρη μου σηκωτή» αποκάλυψε.

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς, είπε: «Είμαστε 30 χρόνια μαζί. Περνάει διάφορες φάσεις το ζευγάρι, υπάρχει όμως ένας κοινός σκοπός, το μεγάλωμα των παιδιών».

Τέλος αναφέρθηκε στα κακόβουλα σχόλια στα social media.

«Έχω δεχτεί αγάπη, θαυμασμό αλλά και αρνητική κριτική. Ξέρεις πόσες φορές είναι δύσκολο να διαχειριστώ τη χολή που βγάζουν κάποιες γυναίκες; Έχω στείλει μήνυμα σε κάποια ρωτώντας την αν ξέρει ότι υπάρχουν παιδιά που τα διαβάζουν και στεναχωριούνται».

