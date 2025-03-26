Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Βγαίνουμε ζωντανά από την Ευρυτανία - Σήμερα στις 14:45 στον ΣΚΑΪ

Η Ευρυτανία εξακολουθεί να φιλοξενεί το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τετάρτη 26 Μαρτίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, μαζί με την ομάδα της εκπομπής, αναδεικνύουν ομορφιές του τόπου αλλά και προβλήματα που αναζητούν λύσεις.

Πώς μπορεί ένα όμορφο αλλά γηρασμένο χωριό να ζωντανέψει; Την απάντηση δίνουν η δασκάλα και ο ιερέας της Φουρνάς Ευρυτανίας. Απέναντι στον κίνδυνο να μείνει ο τόπος τους χωρίς μικρά παιδιά, κάλεσαν οικογένειες να φτιάξουν το σπιτικό τους εκεί, δίνοντάς τους κίνητρα να εγκατασταθούν.

Από τον Εμπεσό στο Περδικάκι, ένας δρόμος που συνδέει τα ορεινά χωριά της Ευρυτανίας με τον υπόλοιπο κόσμο και από τον οποίον διέρχονται καθημερινά σχολικά λεωφορεία, επαγγελματικά αυτοκίνητα και ζώα. Ένας δρόμος όμως, επικίνδυνος με κατεστραμμένες μπάρες και κίνδυνο κατολισθήσεων.

Με εμπνεύστρια τη Σταυρούλα, μια γυναίκα που άφησε τη ζωή στην Αθήνα και γυρίζει με την καντίνα της όλη την Ευρυτανία, οι άνθρωποι των Αγράφων συνεργάζονται, προτείνουν και διεκδικούν μια καλύτερη ζωή.

Πόση απήχηση μπορεί να έχει η παλιά τέχνη της υφαντικής στις γυναίκες του σήμερα; Η συμμετοχή τους στον Σύλλογο Ευρυτανίας δείχνει πως είναι μεγάλη. Η όμορφη έκπληξη όμως, είναι ότι ενδιαφέρονται να μάθουν την υφαντική και μικρότερα κορίτσια αλλά και άντρες.

