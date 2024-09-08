Γατάκι JLo, η Καίτη Γαρμπή το έκανε πρώτη, 31 χρόνια πριν

Μια αξέχαστη εμφάνιση έκανε η Jennifer Lopez στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στην πρεμιέρα της ταινίας της Unstoppable -για την οποία αποθεώθηκε κιόλας από τους κριτικούς- επιλέγοντας ένα άκρως αποκαλύπτικό φόρεμα που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

Αν άκουγε ελληνικά τραγούδια θα της λέγαμε πως είναι η οπτικοποίηση του τραγουδιού "Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα, βάζεις στοίχημα" και φυσικά όλοι ξέρουμε προς τα που θα απευθυνόταν.

