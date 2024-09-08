Ο Ed Sheeran μίλλησε ελληνικά σε συναυλία στην Κύπρο

Στην πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες του στη Κύπρο, ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής Ed Sheeran έδωσε ένα αξέχαστο show στη Λάρνακα, ενθουσιάζοντας το κοινό όχι μόνο με τις μουσικές του επιτυχίες αλλά και με μια απροσδόκητη και ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη: μίλησε ελληνικά.

Στην ιδιαίτερα λαμπερή βραδιά του Σαββάτου, 7 Σεπτεμβρίου, ο Ed Sheeran ανέβηκε στη σκηνή του «Land of Tomorrow» στη Λάρνακα, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μία μοναδική μουσική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο καλλιτέχνης πλησίασε το μικρόφωνο και, με ένα ζεστό χαμόγελο, είπε, «Γεια σας, Λάρνακα!».

Η φράση αυτή, αν και σύντομη, προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους, δημιουργώντας μια θερμή ατμόσφαιρα.

Η έκπληξη δεν σταμάτησε εκεί. Στο t-shirt του Sheeran, το οποίο φορούσε στη διάρκεια της συναυλίας, αναγραφόταν το όνομα της πόλης, προσθέτοντας μια ακόμη προσωπική πινελιά στην εμφάνισή του και δείχνοντας την εκτίμησή του προς το κυπριακό κοινό.

Η ενέργεια και η αφοσίωση του Ed Sheeran στην εμφάνιση του ήταν προφανής, καθώς η συναυλία του χαρακτηρίστηκε από ενθουσιώδη ανταπόκριση από τους fans, δημιουργώντας μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική και χαρά.

