Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη Μαρία Αντωνά για τον χαμό της μητέρας της

Ένα βίντεο από την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Χάρης Σιανίδης και η εταιρεία του στο Κεφαλάρι για γνωστή εταιρεία ρούχων έπαιξαν το πρωί στο Happy Day και σε αυτό φαίνεται φυσικά η Μαρία Αντωνά, τρελή χαρά, καθώς έπαιζε μουσική στο συγκεκριμένο πάρτι, ήταν δηλαδή η DJ της εκδήλωσης που έγινε μία μέρα πριν η μητέρα της φύγει από τη ζωή.

Και η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλοντας να προλάβει και τυχόν δυσμενή σχόλια για την Μαρία μετά την προβολή των αποσπασμάτων από τη βραδιά είπε:

«Θέλω να πω για τη Μαρία Αντωνά επειδή την είδατε στο κάλεσμα του Χάρη Σιανίδη. Ήταν Παρασκευή βράδυ κι η μανούλα της «έφυγε» το Σάββατο πρωί, που πήγε κι εσπευσμένα στη Θεσ/νίκη. Εγώ μίλησα με μηνύματα με το Μαράκι. Για κάθε άνθρωπο που του έχει τύχει… αλλά νομίζω ότι ο ομφάλιος λώρος με τη μητέρα είναι ένα δέσιμο απίστευτο. Είναι μία απώλεια πολύ δυσβάσταχτη» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Εμείς απλά θέλουμε να πούμε στη Μαρία ότι την αγαπάμε και την έχουμε στην καρδιά μας. Είναι ένα κορίτσι που ξέρουμε κι έχουμε ζήσει. Ξέρουμε πόσο αγαπά τη μαμά της κι ήταν πολύ νέα, 56 ετών γυναίκα. Σήμερα στις 12 είναι η κηδεία και το Μαράκι είναι πάνω με τους συγγενείς της. Είχε ένα θέμα υγείας, αλλά δεν το φαντάστηκαν όλοι.

Τις τελευταίες ημέρες είχε μία ανησυχία και μία επιδείνωση και δεν πήγε νωρίς στον γιατρό. Άργησε να πάει. Αυτό που λέμε ρε παιδιά, αν δείτε ένα σημάδι, μην το αγνοήσετε. Μαράκι μου να είσαι δυνατή να στηρίξεις τους συγγενείς σου κι η μαμά σου, όπως έγραψες στο πολύ συγκινητικό σου post, να είναι φύλακας άγγελός σου και να σε προσέχει από ψηλά. Εμείς σε αγαπάμε πάρα πάρα πολύ!»

