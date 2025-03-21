Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η εξήγηση γιατί δεν πήρε την Αντελίνα Βαρθακούρη τηλέφωνο

Η επιλογή της να βγει στον Γιώργο Λιάγκα αλλά και αρκετά από όσα είπε η Αντελίνα Βαρθακούρη φαίνεται ότι θα απασχολήσουν για μέρες τα τηλεοπτικά πλατό κι έρχεται και Σαββατοκύριακο που θα δούμε πώς θα αντιδράσει δημόσια και η Σίσσυ Χρηστίδου που ξεκίνησε και αυτό το ζήτημα.

Πρωί πρωί στο Happy Day φυσικά και σχολίασαν τη χθεσινή εμφάνιση της Αντελίνας και φυσικά τα λεγόμενά της:

«Καταλαβαίνω γνωρίζοντας την Αντελίνα, όσο τη γνωρίζω, πρέπει να την πείραξε πάρα πολύ αυτό που έγινε με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Γιατί δεν έχει λογική να βγει τηλεφωνικά και να ξαναβγεί… Ήθελε να γίνει ξεκάθαρο τι την πείραξε, τι την ενόχλησε, να βάλει τα όρια της» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή

«Εγώ πάντως όλο αυτό δεν το καταλαβαίνω. Επειδή κι εγώ την ξέρω αυτό που γίνεται ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ήθελε πολύ καιρό να δώσει μια συνέντευξη να μιλήσει για όλα…»επενέβη η Τίνα Μεσσαροπούλου

Σταματίνα: «Μίλησε, για όλα αυτά. Το ότι εμείς απομονώσαμε ένα σημείο για την κόντρα έχει να κάνει με την επικαιρότητα, για όλα αυτά μίλησε»

Τίνα: «Ναι, αλλά είχε τελειώσει το θέμα. Βγήκε τηλεφωνικά η Σίσσυ δεν βγήκε μετά κάπου αλλού για να χρειαστεί να ξαναβγεί»

Σταματίνα: «Αυτό σχολίασα. Θωρώ λοιπόν ότι την πείραξε πολύ όλη αυτή η ιστορία. Σου λέει, είμαι εκτός και επανέρχομαι στη δημοσιότητα για το σπίτι μου;. Ο καθένας ξέρει τις ανάγκες του σπιτιού του»

Τίνα: «Η Αντελίνα κάνει αυτό για το οποίο κατηγόρησε τη Σίσσυ. Η Σίσσυ σήκωσε την παντιέρα της πατριαρχίας και εκείνη την παντιέρα της νοικοκυράς. Εγώ είμαι μαζί της, δεν θα πρέπει να βάζουμε ταμπέλες, αλλά με ενοχλεί η υπερβολή».

Σταματίνα: «Επειδή εγώ είχαμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τη Σίσσυ που κατάλαβα ότι την ενόχλησε γιατί είπε ότι δεν την πήρε τηλέφωνο ενώ πήραμε τη Σίσσυ. Η άποψή μου ευθύς εξαρχής ήταν ότι η Αντελίνα και ο Χάρης κάνουν αυτό που θέλουν στο σπίτι τους όπως κάνει ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του. Σημασία έχει το κάθε ζευγάρι να συναποφασίζει. Απαντώ στο κομμάτι ότι δεν με πήρε η Σταματίνα τηλέφωνο… Ένιωσα ότι δεν χρειαζόταν να την πάρω γιατί την άποψή της την κατάλαβα».

