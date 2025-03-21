Η Μιμή Ντενίση περιέγραψε τη ζωή της, αναφέρθηκε στον πατέρα της, την κόρη της, ενώ μίλησε και για την καριέρα της.

«Η νέα μου σειρά θα έχει τον τίτλο ‘’Madre’’ που σημαίνει μητέρα. Θα έχει σχέση με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Όταν έπαιξα το ‘’Από Σμύρνη Σαλονίκη’’ και είδα τον αντίκτυπο που είχε, είπα ότι είναι η βάση για να γίνει μια σειρά. Έγραφα το ‘’Madre’’ έναν χρόνο. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στο τέλος Μαΐου και θα είναι μια υπερπαραγωγή», ανέφερε η Μιμή Ντενίση στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».

«Ο μεγάλος χορηγός μου είναι το κοινό», ανέφερε με νόημα η ηθοποιός προσθέτοντας: «Είναι άδικο και ντροπή να εξισώνουν ως μεγάλους σταρ μία που γεμίζει 1.000 θέσεις, με έναν που κάνει ένα θεατρικό. Δεν μπορεί μία που γεμίζει αρχαία θέατρα και μία influencer να είναι απανωτά σε μια εκπομπή», σχολίασε στη συνέχεια.

Για την κόρη της είπε πως «η Μαριτίνα είναι πολύ ζηλιάρα, μικρή δεν ήθελε να έχει αδέρφια αλλά τώρα το έχει μετανιώσει. Έπρεπε να μην την είχα ακούσει τότε. Βλέπω στη Μαριτίνα δικά μου χαρακτηριστικά που τα ‘’κλώτσαγε’’ στην εφηβεία, όπως βλέπω και σε εμένα τη μαμά μου». Μιλώντας για τον πατέρα της, η Μιμή Ντενίση είπε πως «ήταν πολύ αυστηρός».

Επίσης, η ίδια μίλησε για τον Γιάννη Φέρτη, τον Αντώνη Τρίτση και τις σχέσεις στη ζωή της. «Υπάρχουν διαστήματα που αισθάνομαι φοβερή μοναξιά. Ο πόνος και το τραύμα της απώλειας του Αντώνη Τρίτση ήταν αυτό που με ώθησε στην πολύ μεγάλη καριέρα… ή θα πάθεις κατάθλιψη ή θα πάρεις ένα ρίσκο». Κλείνοντας τη συνέντευξή της, εξομολογήθηκε πως «κάποια στιγμή θα μπω στην πολιτική, γιατί βλέπω ανθρώπους χωρίς καμία βάση και πίστη σε αυτήν τη χώρα».



Πηγή: skai.gr

