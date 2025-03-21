Η Μελίνα Νικολαΐδη, η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, εντυπωσίασε τους ακολούθους της στο TikTok με την τελευταία της ανάρτηση. Μετά από ένα βίντεο όπου μοιράστηκε τις σκέψεις της για τις ενοχές που νιώθει από την κατανάλωση ζάχαρης και προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, η Μελίνα είπε να πει ένα τραγούδι.

Η 21χρονη, που σπουδάζει στο Λονδίνο, μοιράζεται συχνά στιγμές της καθημερινότητάς της μέσα από τα social media, εντυπωσίασε τους followers της στο TikTok με την τελευταία της ανάρτηση. Στο νέο της βίντεο, η Μελίνα τραγουδά το «I Will Always Love You» της Whitney Houston, προκαλώντας ενθουσιασμό και αμέτρητα αποθεωτικά σχόλια.

