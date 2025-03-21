Στο νέο Big Brother όλα αλλάζουν - Δείτε το trailer

Το Big Brother, το πρώτο και κορυφαίο ριάλιτι της παγκόσμιας τηλεόρασης, το απόλυτο κοινωνικό πείραμα, έρχεται στον ΣΚΑΪ και είναι απρόβλεπτο!

Δείτε το τρέιλερ:

16 δυναμικές προσωπικότητες, με άποψη και λόγο μπαίνουν στο σπίτι του Big Brother για να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να διεκδικήσουν ένα μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ. Κάποιοι θα βγουν μπροστά διεκδικώντας τη θέση του αρχηγού. Κάποιοι άλλοι θα επιλέξουν να μείνουν στο παρασκήνιο κινώντας τα νήματα. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές στρατηγικές, ένας κοινός στόχος!

Το Big Brother δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι…

Με τις κάμερες να καταγράφουν 24ώρες το 24ωρο και τη δυνατότητα της live παρακολούθησης μέσω του skaitv.gr και του ΣΚΑΪ Hybrid, οι αληθινοί χαρακτήρες είναι εκείνοι που θα ξεχωρίσουν. Κάθε βράδυ, στο επεισόδιο του Big Brother θα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ιστορίες της ημέρας, οι αποστολές και οι δοκιμασίες.

Στα 26 χρόνια συνολικής τηλεοπτικής πορείας το Big Brother έχει αναδείξει εκατοντάδες προσωπικότητες που τόλμησαν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Σύντομα η πόρτα του θα ανοίξει για να υποδεχτεί τα νέα πρόσωπα που θα μας απασχολήσουν έντονα τους επόμενους μήνες. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτό το Big Brother δεν το έχεις ξαναδεί!

#BigBrotherGR

#BBGR

Πηγή: skai.gr

