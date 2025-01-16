Παρά το γεγονός ότι ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τίμοθι Σαλαμέ, επέλεξε ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς για την τελευταία του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, φαίνεται πως καμία καλή πράξη δεν μένει ατιμώρητη όπως αναφέρει το «Deadline».

Αφού ο διάσημος πρωταγωνιστής έφτασε στην πρεμιέρα της ταινίας «A Complete Unknown» στο BFI Southbank του Λονδίνου την Τρίτη 14 Ιανουαρίου με ένα ποδήλατο Lime, αποκάλυψε ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο 65 λιρών (περίπου 79 δολάρια) για παράνομη στάθμευση.

«Είναι οικολογικό!», ανέφερε ο σταρ στη γαλλική εκπομπή «Quotidien» απαντώντας γιατί επέλεξε το ποδήλατο. «Ήταν τρομερό, γιατί στην πραγματικότητα ήταν μια μορφή διαφήμισης γι' αυτούς» πρόσθεσε σημειώνοντας ότι επέλεξε να μην πάρει αυτοκίνητο για την πρεμιέρα, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η βόλτα του Σαλαμέ με το ποδήλατο έρχεται λίγο μετά την υποψηφιότητά του για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στην βιογραφική ταινία του σεναριογράφου/σκηνοθέτη Τζέιμς Μάνγκολντ, «A Complete Unknown». Συμπρωταγωνιστούν οι Έντουαρντ Νόρτον, Μόνικα Μπαρμπάρο, Ελ Φάνινγκ, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Έλι Μπράουν και Γουίλ Χάρισον, μεταξύ άλλων.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ελάιτζα Γουόλντ, «Dylan Goes Electric», που κυκλοφόρησε το 2015 σε σενάριο που έγραψε ο σκηνοθέτης με τον Τζέι Κοκς. Στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας στο Λος Άντζελες, ο Σαλαμέ, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Έντουαρντ Νόρτον, o oποίος υποδύεται τον Πιτ Σίγκερ.

«Ήμασταν σαν μια απειλή για τον Τζιμ, επειδή προσπαθούσαμε συνεχώς να προσθέσουμε κρυφά στοιχεία και να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στον Έντουαρντ κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας αλλά και μετά, ήταν ότι ήθελε πραγματικά να τιμήσει το πνεύμα του Μπομπ...και του Πιτ Σίγκερ μέσα από αυτόν τον ρόλο, χωρίς να χάσουμε τον λόγο που φτιάξαμε αυτήν την ταινία: τις αγνές αξίες που πρέπει να έχεις όταν βγάζεις μια τέτοια ιστορία στο κοινό», είπε ο διάσημος πρωταγωνιστής στο «Deadline».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.