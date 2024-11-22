Σοφία Παθέκα: «Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που δεν έχουν σεβασμό στον γάμο μπορούν να έχουν στο διαζύγιο»

Θα μπορούσαμε να πούμε και σόκαρε αφού κανείς δεν περίμενε πως η σχέση τους θα έφτανε εκεί. Μέχρι πέρυσι τον Νοέμβριο η Σοφία Παθέκα και ο Λεωνίδας Παπασταύρου, εμφανιζόντουσαν μαζί και έδειχναν καλά.

Πλέον εκείνη έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα πολύ κοντά στο σπίτι όπου μένουν τα παιδιά της με τον πατέρα τους Λεωνίδα Παπασταύρου –για να μην τους αναστατώσει την καθημερινότητα- και μίλησε για τη δύσκολη απόφαση του διαζυγίου στην εφημερίδα Espresso και τη Δέσποινα Δημητρίου.

«Ένα διαζύγιο είναι ένα πένθος. Με τον πρώην σύζυγό μου έζησα περισσότερο καιρό μαζί από ότι με τους γονείς μου, αφού ήμασταν 23 χρόνια μαζί, ενώ από το σπίτι μου έφυγα για σπουδές στα 17. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, καθώς υπάρχουν και δύο παιδιά, τα οποία είναι πάνω απ’ όλα και όλους. Αυτά σκέφτηκα και έφυγα, το καλό των παιδιών μου. Τα παιδιά μου ήταν εκείνα που με ώθησαν να πάρω την απόφαση αυτή, διαφορετικά δεν θα τολμούσα να το κάνω αυτό. Από τότε νιώθω καλύτερη μαμά, νιώθω πιο καλά ως γυναίκα και ως νοικοκυρά», είπε αρχικά η Σοφία Παθέκα και συνέχισε:

Διαβάστε ακόμα : Λίλα Μπακλέση: «Όταν έκανα το Ταμάμ ο Ant1 δεν μου επέτρεπε να λέω την ηλικία μου»

«Προσπαθούσα πολλά χρόνια να σώσω το γάμο μου, πάνω από μία δεκαετία, ήμουν πάντα όμως τόσο εργατική για να μπορώ να προσφέρω ότι καλύτερο μπορώ στα παιδιά μου, που δεν είχα χρόνο να σκεφτώ τον εαυτό μου. Υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες, ηθικές, ψυχολογικές, κοινωνικές.

Πέρασα πολύ δύσκολα, ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου. Όμως, δεν μετανιώνω και δεν θα ήθελα να γυρίσει ο χρόνος πίσω».

«Έχω βρει τη Σοφία που την είχα χάσει» λέει χαρακτηριστικά και απαντάει για τις τωρινές της σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της με έμμεσο τρόπο:

«Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που δεν έχουν σεβασμό στον γάμο μπορούν να έχουν στο διαζύγιο. Δεν ξέρω αν άνθρωποι που δεν είχαν συνεννόηση στον γάμο, έχουν μετά τον χωρισμό.

Έχει προχωρήσει και ξέρω ότι είναι χαρούμενος κι ευτυχισμένος και χαίρομαι γι’ αυτόν»

