Η Ελένη Ράντου ξεκαθαρίζει γιατί δεν συμμετείχε στην πανελλαδική απεργία με το ΣΕΗ

Σύσσωμο το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών συμμετείχε στην 24ωρη γενική απεργία την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου. Η Ελένη Ράντου όμως λειτούργησε κανονικά το θέατρό της και έπαιξε την παράσταση «Το πάρτι της ζωής σου» και δεν άκουσε λίγα για την απόφαση της αυτή. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» η ηθοποιός έδωσε τη δική της απάντηση σε όλες τις κατηγορίες που δέχτηκε.

«Είμαι παραγωγός, δεν ανήκω στο ΣΕΗ, απαγορεύεται να ανήκω στο Σωματείο. Επομένως, δεν οφείλω να απεργώ πρακτικά, τυπικά, γιατί είναι σαν να απεργώ εναντίον μου. Ζήτησα να γραφτώ στο Σωματείο και να βοηθήσω αλλά μου απαγορεύτηκε λόγω της θέσης μου ως παραγωγού» είπε αρχικά η Ελένη Ράντου και συνέχισε:

«Από ‘κει και πέρα η δική μου θέση σαφέστατα είναι με τα δικαιώματα των ανθρώπων που δουλεύουν στο θέατρο. Απλώς έχω την ιδιόρρυθμη θεατρική στάση να χρηματοδοτώ μόνη μου τις δουλειές μου. Αυτοχρηματοδοτούμαι, που με λίγα λόγια αυτό σημαίνει ότι είμαι το αφεντικό των άλλων.

Ο δικός μου αγώνας δεν είναι αυτή η απεργία αλλά να κάνω καλύτερη την ποιότητα ζωής των ηθοποιών που δουλεύουν σε μένα, να κάνω αγώνες για τη συλλογική τους σύμβαση. Καθένας, ανάλογα με τη θέση του, κάνει τον δικό του αγώνα. Δεν σημαίνει ότι μη απεργώντας δεν τάσσεται κάποιος με τα δικαιώματα των ανθρώπων που διεκδικούν.



Στη συγκεκριμένη παράσταση δεν απασχολείται κανένας άλλος ηθοποιός. Την περασμένη εβδομάδα έπαιζε με πνευμονία γιατί είναι και θέμα συνέπειας. Γιατί υπάρχει και δυσκολία να βρεθεί εισιτήριο δεν μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο που έχει πληρώσει το εισιτήριό του 6 μήνες ότι δεν θα παίξω για να μην αμαυρωθεί το κοινωνικό μου προφίλ ή οι αγώνες μου.

Έχω δει την πιο σκληρή μεριά της δουλειάς και έχω φροντίσει με όλο μου το είναι οι υπόλοιποι ηθοποιοί να μην δουν αυτό που είδα εγώ. Για κάποιο λόγο στο δικό μου το μυαλό οι δικοί μου οι αγώνες έχουν γίνει πάνω στη σκηνή. Το να βρεις φωνή πάνω στο θέατρο για μένα είναι η πιο επαναστατική πράξη που μπορείς να κάνεις»

