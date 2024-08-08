Σοφία Κουρτίδου - Γιάννης Σεβδικαλής: Μόλις παντρεύτηκαν και το ανακοίνωσαν

Το είχαν πει η Σοφία Κουρτίδου και ο Γιάννης Σεβδικαλής πως μετά την πρόταση γάμου που έγινε live στο J2US πως θα παντρευτούν σύντομα.

Βέβαια, όλοι πίστευαν πως θα το κάνουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού ο Γιάννης ως αθλητής συμμετέχει στους Παραολυμπιακούς που θα γίνουν αμέσως μετά το τέλος των Ολυμπιακών στο Παρίσι.

Ούτε οι ίδιοι δεν πίστευαν πως μέσα σε μια μέρα θα τα κανονίσουν όλα. Τους άρεσε η ημερομηνία 8/8 και αυθόρμητα το αποφάσισαν και το έκαναν. Mr &Mrs πια…

