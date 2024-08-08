Power of Love: Ο Πρόδρομος κερδίζει έδαφος και μια νέα εντυπωσιακή γυναίκα έρχεται - Δείτε trailer

Μπορεί τα κορίτσια να κουράστηκαν εχθές με τη γυμναστική όμως μία ευχάριστη έκπληξη τις περίμενε μετά καθώς είδαν τον γοητευτικό γυμναστή τους, τον Πρόδρομο να κάνει την είσοδό του στο Power of Love! Εκείνος διάλεξε για το πρώτο του ραντεβού την Κωνσταντίνα ενώ αρκετά είναι τα κορίτσια που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους…

Ο Δημήτρης με τη Σοφία έχουν χωρίσει οριστικά και πλέον δε φαίνεται να υπάρχουν πιθανότητες επανασύνδεσης.

Απόψε κορίτσια και αγόρια διασκεδάζουν παίζοντας… taboo! Περιγραφές που εκπλήσσουν, τυχερά μαντέματα και απαντήσεις που φέρνουν γέλια. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα για ένα ραντεβού!

Η «απαγωγή» της Σωτηρίας από τον Γιώργο γίνεται με καλή πρόθεση αφού εκείνος θέλει να της μιλήσει για τη στάση της απέναντι στα κορίτσια προκειμένου να τη σώσει από μία ενδεχόμενη υποψηφιότητα. Ο Νίκος όμως δεν έχει και την πιο… ψύχραιμη αντίδραση!

Ο Γιώργος αποφασίζει με τη Σωτηρία να κάνουν πλάκα στα κορίτσια ό,τι μπαίνει ένα νέο κορίτσι! Η πλάκα τους όμως πολύ σύντομα θα βγει αληθινή αφού μία πολύ εντυπωσιακή κοπέλα θα κάνει την είσοδό της…

Ο Πρόδρομος με την πρώτη του εμφάνιση γοήτευσε τα κορίτσια, ας τον γνωρίσουμε και εμείς λίγο καλύτερα!

Δείτε το trailer­­:

