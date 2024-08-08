Nelly: Ο ράπερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η αστυνομία στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι των ΗΠΑ συνέλαβε τον ράπερ Nelly για κατοχή ναρκωτικών έκσταση, οδήγηση χωρίς ασφάλεια οχήματος. Αξιωματικός συνέλαβε τον Cornell Haynes II, 49 ετών στο Hollywood Casino and Hotel για κατοχή έκστασης και οδήγηση χωρίς ασφάλεια.

Ο ράπερ είχε στην κατοχή του τέσσερα παράνομα χάπια MDMA και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα, όπου και κρατήθηκε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για τροχαία παράβαση προηγούμενων ετών.

Τα αρχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι ο Nelly αργότερα αφέθηκε ελεύθερος από το τοπικό αστυνομικό τμήμα του προαστίου Μέριλαντ Χάιτς. Ο Nelly ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1993 και κέρδισε τρία βραβεία Grammy και εννέα βραβεία Billboard.

