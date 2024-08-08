Πηγή Δεβετζή: Το γράμμα του πατέρα της που την έκανε να δώσει τέλος στον γάμο της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή αναφέρεται στον δύσκολο γάμο της και το διαζύγιό της από τον Γιώργο Πούλο με οποίον είχαν σχέση από το 2000 και παντρεύτηκαν το 2006. Είναι η πρώτη φορά όμως που αποκαλύπτει πως το πρόσωπο κλειδί για να πάρει την απόφαση να δώσει τέλος σε έναν γάμο που δεν πήγαινε καθόλου καλά ήταν ο ίδιος της ο πατέρας και ένα γράμμα που έχει κρατήσει ως σήμερα.

Η Πηγή Δεβετζή μιλώντας στο περιοδικό OK πραγματικά συγκλονίζει.

«Η σχέση μου είχε διαρκέσει συνολικά επτά χρόνια κι ο γάμος τρία. Δεν άντεξα παραπάνω» είπε και συνέχισε για το πώς κατάλαβε ότι έπρεπε να φύγει:

«Είναι μεγάλη ιστορία. Αυτή τη δύναμη την πήρα από τον πατέρα μου, ο οποίος έβλεπε τα στραβά εκείνου του γάμου, αλλά όχι εγώ. Κάποια στιγμή μου έστειλε ένα γράμμα, που το έχω φυλάξει, ο πατέρας μου πλέον δεν ζει. Τότε κατάλαβα πόσο δίκιο είχε.

Αν κι είχα αποφασίσει να φύγω από εκείνον τον γάμο, το γράμμα του πατέρα μου με κινητοποίησε να πάρω την απόφαση πιο γρήγορα.

Τον τελευταίο καιρό πριν το διαζύγιο, είχαμε πολλές συγκρούσεις με τον πρώην μου. Γιατί ουσιαστικά εγώ ήμουν το ταμείο της οικογένειας, εγώ τα πλήρωνα όλα. Ο πατέρας μου βρήκε έναν έξυπνο τρόπο και μέσω του γράμματος μου άνοιξε τα μάτια να δω καθαρά πώς είχαν τα πράγματα».

