Σοφία Καρβέλα: «Ίσως να κλάψω στο μπάνιο και να νιώσω απελπισμένη»

Στην Αμερική έχει επιστρέψει η Σοφία Καρβέλα μετά από ένα διάστημα διακοπών στην Ελλάδα και στην Κύπρο με τους γιους της και τη μητέρα της Άννα Βίσση.

Και φυσικά έχει επιστρέψει και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις που αυτές τις μέρες την έχουν οδηγήσει στη Φιλαδέλφεια.

Και ίσως ο βροχερός ήδη φθινοπωρινός καιρός, ίσως κάτι άλλο πιο προσωπικό, βίωσε μια δύσκολη μέρα και μοιράστηκε τα συναισθήματά της με ένα συγκλονιστικό story στα Social Media της.

