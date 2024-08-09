Νίκος Μουτσινάς: Έκανε κούνια πάνω από την Diamond Beach στο Μπαλί

Στο Μπαλί βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ο Νίκος Μουτσινάς με τον φίλο του Κωνσταντίνο Δέδε και πραγματικά περνάνε απίστευτα. Κι ας γκρινιάζουν λίγο -ο Κωνσταντίνος- που ο αεικίνητος Νίκος Μουτσινάς τον ξυπνάει κάθε μέρα από τα χαράματα και παίρνουν τους δρόμους.

Ο παρουσιαστής κάνει απίθανα προγράμματα στα ταξίδια του και συνηθίζει να επισκέπτεται και πιο "κρυφά" σημεία στις χώρες που επιλέγει. Κι αυτή η παραλία που πήγαν χθες είναι ένα τέτοιο μέρος.

