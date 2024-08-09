Λογαριασμός
Έλενα Τσαγκρινού: Έγινε μαμά! Γέννησε χθες και κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της

Ένα υγιέστατο αγοράκι έφερε στον κόσμο χθες το μεσημέρι η τραγουδίστρια

Η Έλενα Τσαγκρινού ήξερε πως θα γεννήσει μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Ως τις 15 της είχε δώσει καταληκτική ημερομηνία ο γιατρός της και τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφος της ζωής της DJ Stephan δεν έβλεπαν την ώρα να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Και η ώρα αυτή ήρθε χθες. Όπως μάθαμε ξημερώματα της Πέμπτης 8 Αυγούστου μεταφέρθηκε από τον Κώστα -Aka DJ Stephan- η Έλενα στο μαιευτήριο καθώς έσπασαν τα νερά και ξεκίνησε η διαδικασία του τοκετού.

